Cardozo le pasa la presión al América del Piojo Herrera

Cruz Azul defiende la cima en Pachuca

Pumas, motivado ante Puebla

Heridos en el orgullo al quedarMx,tratarán de resarcirse cuando se enfrenten este domingo en elLasal perder en penales antey el, también jugando como local,"No puedo dar ninguna explicación,y no ganamos porque no hicimos bien las cosas", dijo el. "Los clásicos son importantes peroy este (la Copa) ya lo dejamos ir".En la liga, ely es superado sólo por los. Pero la derrota pegó fuerte en los azulcremas porque el equipo sigue sin ganar nada desde que el “Piojo” Herrera regresó al banquillo hace un año.En Chivas, la eliminación tampoco fue tomada a la ligera pero el paraguayoporque recién tomó al equipo y sin refuerzos lo tiene en el décimo puesto de la tabla con 14 unidades, a sólo un punto de la zona de clasificación.Con su antecesor, el argentino Matías Almeyda, el"Perder siempre molesta y deja huella, peroporque una derrota no te puede pesar tanto anímicamente", dijo Cardozo. "porque perdió con un equipo de la segunda división".El partido por la 11ma fecha se realizará la, donde América no pierde ante Chivas desde el Apertura 2016.La fecha se pone en marcha estePara el sábado,y procurará seguir marcando el paso en la liga tras avanzar a cuartos de final en la Copa.La Máquina, que hace un par de semanas perdió el paso invicto en el Apertura, viene de imponerse 2-0 al Atlas en la liga y 2-1 sobre Tijuana en Copa, un partido en el que salió expulsado su entrenador, el portuguésUn equipo que llega al fin de semana con ánimos renovados esde la liga cuando reciba a, tienen 18 puntos y marchan cuartos de la tabla."Estoy feliz porque nos pusimos como meta romper esa racha y el equipo lo hizo con personalidad y convicción", dijo el entrenador de Pumas,y lo intentaremos en los dos torneos".En otros partidos: