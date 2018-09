Cambian a los recogepelotas por jovencitas con poca ropa y enfurecen al mundo

El equipotuvo una "brillante" idea: cambiar a los tradicionales recogepelotas pory camisetas sin mangas.Incluso presumieron su estrategia, tratando de darle una nueva "cara" a sus partidos en la Serie C del futbol italiano y de hacer más visible a la parte femenina de la organización, pero, incluso desde el mismo club.El equipo es propiedad del empresario Renzo Rosso,, quien justificó la estrategia señalando que su idea era darle lugar al deporte femenil, pues se trata de lasSin embargo, una fuente del club Virtus Vicenza señaló que están "y convecidos de la bondad de la iniciativa cuyo espíritu no es otro que promover los lazos entre dos disciplinas alejadas por su tipología de juego y su afición".Incluso, han señalado que siguen las críticas, no tendrán, aunque en varios momentos han señalado que la ropa asignada a las recogepelotas es la habitual entre las adolescentes italianas.El equipo fue especialmente criticado cuando se viralizó una imagen tomada por un aficionado sobre una de las jovencitas, con la leyenda "".