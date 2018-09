Un año antes iban a ir a Copa Oro, cuando Jorge Campos llegó a preguntarle si quería ir al torneo, pero se negó porque, aseguró, necesitaba un descanso.



“Dile a La Volpe que no quiero ir. Necesito vacaciones, ya no puedo. Y creo de ahí me agarró”, confesó.

'No tengo problema con televisoras'



“Estás emocionado porque te vine a ver... yo no estoy peleado con las televisoras. Yo soy de todos, yo no tengo problema en venir a TV Azteca, Televisa, Fox Sports, ESPN. Yo soy 'cuate' de todos”, aseguró.

Pudo haber jugado en Chivas y quiso jugar más tiempo en Europa



“No tengo problema. Mi familia es americanista y no hay problema. El chiste es triunfar, al equipo al que me lleves, con gusto voy. A la semana me habla y me dice 'vas al América'”, confesó.

¿Piensa en la presidencia en 2024?



“Ahorita, en este momento, no pienso en eso, tengo un compromiso con la gente (de Morelos), me puso ahí, porque quieren un cambio, quieren a una persona humilde, una persona que sea igual que todos”, comentó.

