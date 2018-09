"Tata" Martino le vendría muy bien (al Tri). Yo votaría por él o por el 'Pelado' Almeyda", dijo cuando se retiraba de la sala de prensa.



"Vaya preguntita... Ayer estaba oyendo al 'Tuca', que nadie de la Federación le había hablado y je... A mí tampoco me ha hablado nadie. Pero yo estoy con un compromiso con este equipo, y no me pienso ir. Quiero clasificar y si no se puede, prepararlo bien para el siguiente año venir y meterle tres goles al Querétaro".

Maradona le dice ladrón a Edgardo Codesal



El "10" voltea buscando salida pero sabe que no tiene y decide contestar: "No sabía que aquí había ladrones".

Diego Armando MaradonaAlguien le preguntó que si él no estaba interesado en dirigir al Tricolor.Diego Maradona está a punto de levantarse de la rueda de prensa y alguien le pregunta:Viejas rencillas, viejas heridas que no se olvidan.Los argentinos de la mano de Maradona llegaron muy diezmados ante el poderoso tanque germano.Segundo tiempo y vino la falta de Pedro Monzón sobre Jürgen Klinsmann, falta que aún se pone en entredicho,Maradona recibió su medalla de segundo lugar llorando y culpando a Codesal de su desgracia.Han pasado 28 años y Diego no lo olvida:, la tierra donde reside el ex árbitro. Como dicen por ahí, hay perdón, pero no olvido.