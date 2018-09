Diego Boneta, quien interpretó a Luis Miguel en una bioserie en Netflix, fue víctima de extorsión

el actor acudió a la Fiscalía Antisecuestro de la Procuraduría capitalina para denunciar que recibió amenazas de muerte

Funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México indicaron que Boneta declaró que a finales de agosto recibió llamadas de presuntos miembros de una empresa de entretenimiento

los delincuentes lo acosaban con más llamadas a su celular, pues argumentaron que un representante firmó un contrato para realizar varios conciertos

los presuntos empresarios aseguraron que el manager cobró por adelantado, por lo que tendría que devolverles 500 mil pesos.

Boneta comentó a las autoridades que fue amenazado de muerte

La Policía de Investigación comenzó un rastreo de los números telefónicos

por parte de presuntos empresarios de Perú.A principios de septiembre,vía telefónica., quienes le preguntaban la fecha de su llegada a Perú para sus presentaciones.El actor negó su presencia en aquel país, sin embargo,, los cuales tendría que cumplir o sería demandado.Incluso,si no cumplía con supuesto contrato.para averiguar su origen.Esta no es la primera vez que el nombre del protagonista de la serie de Netflix fue implicado en falsas presentaciones en Latinoamérica.En agosto, la empresa CDMX Celebrity Management México, se vio forzada a emitir un comunicado para desmentir conciertos que supuestamente haría, los cuales se publicaron en diversos medios de comunicación.Cabe recordar que a finales de mayo de este año, se rumuró que Diego Boneta se presentaría junto a Luis Miguel en un concierto en Perú este 29 de septiembre, hasta los diarios más importantes como El Comercio, destacaron la noticia, sin embargo, después tuvo que ser desmentida por el propio Boneta.“Recientemente empezaron a circular notas sobre supuestas presentaciones y conciertos de Diego Boneta en diferentes ciudades de Latinoamérica. Esta información es totalmente FALSA, el actor se encuentra en medio del rodaje de su próxima película y no existen planes de realizar una gira de este tipo", publicó en su cuenta oficial de Instagram.Desde hace algunos meses, Diego Boneta está fuera de México filmando la nueva película 'Terminator', junto al actor Arnold Schwarzenegger. De hecho Boneta ha compartido en sus redes sociales algunos aspectos del rodaje.Aún no se ha revelado mucha información sobre la trama de la historia, pero se espera que llegue a los cines en noviembre del próximo año.Con información de Agencia Reforma