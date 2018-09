Los standuperos Sofía Niño de Rivera y Ricardo O'Farrill, así como los actores Adriana Louvier y Andrés Almeida, se unen para mostrar otro tipo de cine con la película de estreno “Recuperando a mi ex”.

En entrevista con Periódico am, Martha Tron, quien forma parte de la producción de la cinta mexicana, habló sobre el proyecto dirigido por Gabriel Guzmán



“Se filmó hace dos años entre Monterrey y Ciudad de México, es una película con otro tipo de humor, que ya hacía falta en el cine mexicano, es muy ligera y encantará a toda la familia”, comentó.

Arman 'ridículo' plan

En la historia también actúan Emilio Guerrero, Martha Claudia Moreno, Anabel Ferreira, Jan Cornet y Mia Rubín Legarreta, la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín.

“Recuperando a mi ex” trata sobre Francisco, un inmaduro y egoísta actor desempleado que está atrapado por la fama de un personaje de televisión que interpretó años atrás.

la hija, el agente y los fans pondrán en marcha un ridículo plan con el fin de detener la boda y recuperar a su familia



“También tenemos a Anabel Ferreira como mamá del protagonista, la hija de Andrea Legarreta, parte crucial de la historia. La cinta tiene un toque creativo, que se agradece y que fue un orgullo poder promover, porque yo me encargo de la parte de la inversión, de la producción y fue una gran experiencia”.

Aplaude transformación

La cinta se estrena en México con 600 copias, la apuesta es ser un orgullo y ejemplo de cómo ver otro tipo de comedia,



“Luego el cine llega a incomodar, pero ésta película no, está muy padre y es un orgullo. Creo que el cine mexicano llegó a estancarse en lo romántico, y ahora se está viviendo una transformacion en los géneros de película, con un cine más inteligente, menos facilito, más de protesta, de crítica. Siento que las producciones han subido mucho el nivel, tenemos películas muchísimo mejor producidas”, enfatizó.

la guanajuatense comentó que arrancarán con “Instrucciones para Sus”, otra comedia romántica,

“Otra cosa importante es el apoyo que da Cinépolis, porque es quien la distribuye y eso es mucho peso”, finalizó.

El llamado fue a no perderse la película, apoyarla los primeros días y compartirla a través del hastag: #RecuperandoAMiEx.

, que se estrena el 28 de septiembre en los cines. Al enterarse que Laura, su ex esposa, piensa casarse de nuevo e irse a vivir al extranjero con Alicia, la hija de ambos, Francisco manipula a su mamá. Entonces, enfrentándose en el camino a fantasmas de su pasado y aprendiendo que para madurar no hace falta ser un superhéroe. en el que también están involucrados influencers como Niño de Rivera y O'Farrill. Sobre otros proyectos, que le apuesta a filmar de nueva cuenta en Monterrey. Mira el tráiler de "Recuperando a mi Ex":