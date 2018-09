Se abre el camino para una final de Copa en el Estadio Hidalgo

Primer sembrado. Los Tuzos del Pachuca podrían recibir la final de Copa MX en el Estadio Hidalgo. El equipo que dirige Pako Ayestarán enfrentará en cuartos de final a Tigres. Cuando inició la ronda de eliminación directa (octavos de final), los hidalguenses estaban en segundo lugar general. Con la eliminación de América (primer clasificado), los Tuzos tienen el sitio de honor y podría darse una final copera en la Bella Airosa.



De vencer a Tigres, Pachuca jugaría la semifinal en casa y de seguir avanzando también el juego por el título.



Los Tuzos buscan por primera vez ganar la Copa MX, torneo que hasta el momento se le ha negado, ahora su ventaja sería la localía.



Los cuartos de final que ya están definidos son Cruz Azul vs Juárez, León vs Pumas y Pachuca vs Tigres. Pendiente el rival de Querétaro (podría ser Monterrey o Zacatepec, el juego se disputa el próximo martes).