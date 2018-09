Cancelar Reforma Educativa sería un error histórico: Mexicanos contra la Corrupción

Claudio X. González Guajardo, fundador de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, consideró que la Reforma Educativa no debería cancelarse, porque sería un “error histórico”.



El activista se presentó este jueves en Pachuca como parte de las conferencias mensuales que organiza la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Hidalgo.



Durante su ponencia: ‘México no está condenado a ser un país corrupto’, González Guajardo expuso que cancelar la Reforma Educativa, como lo ha enunciado el próximo gobierno federal, “sería un error histórico de proporciones inmensas”.



Aunque reconoció que dicha reforma “no es perfecta”, argumentó que podría ser mejorada, pues es un intento en el país para “mover el tema de educación”.



Claudio González agregó que “por oportunismo político le dieron espacios a fuerzas sindicales que no han hecho más que destruir”.



En otro orden de ideas, González Guajardo anunció que en México la injusticia se reflejó en los comicios electorales del primero de julio.



"Quiero justicia, demando justicia, quiero que no haya corrupción, que no haya impunidad, que se procese a quien delinque. Quiero oportunidades de educación, de salud y empleo”.



Mexicanos contra la Corrupción es una asociación civil sin fines de lucro dedicada a prevenir, denunciar, sancionar y erradicar la impunidad que prevalece en los sistemas público y privado en México.



MÉXICO, PRIMER LUGAR POR IMPUNIDAD EN AMÉRICA



De acuerdo con los índices de la organización, con 69 por ciento, México encabeza la lista de los países en América Latina con el mayor índice de impunidad.



Los mexicanos consideran que los políticos son quienes más violan la ley, con 37 por ciento de incidencia; seguido de los policías, con 15 por ciento; mientras que los funcionarios públicos ocupan el tercer lugar, con 14 por ciento de incidencia.

