Hallan tabla de Valeria

Rescatan a dos, no hallaron a Valeria

La buscan por aire, tierra y mar

Surfea en 'cuerno dorado'



“A partir de esta mañana (martes) se activaron de nuevo la Guardia Costera, el Ejército, la Capitanía portuaria y la Policía. Todos están sobre terreno y parecen estar muy bien coordinados”, confirmó el cónsul honorífico de México en Split, Bosotina Marin, quién explicó que él mismo ha recorrido la zona en barca.

Familia pide ayuda

La leonesa, de 25 años,el pasado lunes mientrasenLa joven vivía desde hace tiempo en Barcelona peroa laconocida por sus condiciones para).Según los registros climatológicos, los días que Valeria estuvo en la isla hubo fuertes ráfagas de viento en todo elAunque la familia de la leonesa estuvo buscando apoyo para poder viajar a Croacia y ayudar en la búsqueda, no accedieron a dar más detalles.De acuerdo con información publicada por medios nacionales e internacionales, la desaparición ocurrió cerca del mediodía, una hora después propietarios del centro de’ comenzaron la búsqueda donde localizaron a dos surfistas con vida.A las cuatro de la tarde, el personal de apoyo localizó a cuatro kilómetros de la costa la tabla donde viajaba Valeria, pero ella no estaba.La última vez que la vieron fue el lunes a 200 metros de la costa cuando nadaba a tierra.Valeria tuvo que dejar su tabla debido al clima y optó por nadar a la costa, pero no llegó.También se dio a conocer que las escuelas locales de surf informaron que hubo otros dos estudiantes en peligro, pero pudieron ser rescatados.Se desconoce si Valeria tomaba clases o solo era visitante; sin embargo, los profesores fueron quienes la dieron por extraviada; además, se dijo que iba acompañada de un español, quien presuntamente fue rescatado pero esto no pudo ser confirmado.La búsqueda fue suspendida el lunes a las cinco de la tarde debido a las condiciones meteorológicas pero el martes fueron reanudadas a las siete de la mañana desde Smokvica, Zukova, Travna y bol.Valeria está siendo buscada por medios aéreos, marítimos y terrestres.La zona a la que viajó Valeria es una de las más conocidas de Croacia al tener una parte donde se forma un ‘cuerno dorado’, el cual cambia de acuerdo al viento y mareas.Valeria estudió en el Instituto Lux de León durante varios años, amigos externaron a través de redes sociales su preocupación y desearon que se encuentre con bien.Por otra parte, una escuela de surf que se ubica en la zona que visitó Valeria, dijo aque hasta ayer, la joven continuaba desaparecida, pero la información que ellos tienen es que por parte de Croacia se está arreglando lo necesario para que los padres de la leonesa puedan viajar.Mientras que el Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias, declaró que hasta ayer por la tarde habían intentado comunicarse con la familia sin éxito.Puntualizaron que en caso de que la familia se acerque a ellos, iniciaría un proceso con Relaciones Exteriores y el Consulado de México en Croacia para ver la posibilidad de que viajen a dicho país.

SIGUE LEYENDO

+Es leonesa surfista desaparecida en Croacia; padres solicitan ayuda para buscarla

+'Jefe' Diego pide a panistas 'reconciliarse'

+¡A correr! Abren completa pista del Parque Metropolitano