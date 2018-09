Son varias las computadoras robadas

Critican panistas



“Se nos presentó el 19 de septiembre una solicitud de baja de una computadora asignada al director de Gestión. Es una computadora. Lo que marca la ley es que si un tema resulta en empate en comisión lo tienes que subir al Ayuntamiento, cosa que no pasó.



“Argumentan que fue un robo, que le fueron sustraídos del vehículo. Más allá de la responsabilidad, justifican, presentan su demanda ante el MP y ¿qué pasa?, la presentan al Ayuntamiento y se le repone. No hay como tal una exigencia a que quien tiene el resguardo los reponga”, dijo.

A semanas de terminar la administración municipal, el, notificó a la Comisión de Hacienda que sule fueLa semana pasada el tema se trató en la Comisión de Hacienda, donde se buscaba dar de baja al bien propiedad de los celayenses. AM cuenta con copia de documentos que demuestran que el tema se trató.Debido a que el robo se justificó con una denuncia ante el Ministerio Público el funcionario no tiene la obligación de reponer el bien depreciado en 10 mil 196 pesos.Sin embargo, debido a que se han reportado, el tema fue cuestionado por regidores, lo cual derivó en que la misma no se haya dado de baja pues la votación quedó empatada.El tema no fue subido a sesión de Ayuntamiento, por la presidenta de la comisión, María Eugenia Mosqueda Nieto.Se solicitó ayer una entrevista con Mosqueda Nieto, pero al finalizar el horario laboral en presidencia, no hubo respuesta.El regidor priista, Carlos Avilés Hernández, criticó que conociendo la situación de inseguridad de Celaya, no haya medidas de protección a los bienes municipales por parte del director. Pero tampoco existe documento que permita el retiro de las computadoras de las oficinas.