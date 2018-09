Destituyen a vocero de Rosario Robles por pagos millonarios a Radio y Televisión de Hidalgo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Gustavo Rodríguez González, quien ha acompañado a Rosario Robles en Sedesol y Sedatu como vocero, fue destituido e inhabilitado por haber autorizado de manera indebida un pago de 175.4 millones de pesos a Radio y Televisión de Hidalgo (RTH).De esta manera lo informaron diarios nacionales, que agregaron que el ahora exdirector general de Comunicación Social de ambas dependencias, a quien se le impuso una multa de 210.4 millones de pesos, no podrá ejercer ningún cargo federal durante 10 años.Hace dos semanas Reforma publicó los resultados de una auditoría a Sedesol y Sedatu durante la gestión de Robles, que detectó un saqueo por mil 900 millones de pesos, de los cuales 700 millones en efectivo fueron llevados en bolsas a 10 domicilios "fantasmas".Rodríguez González se convirtió así en el primer funcionario en ser sancionado por el saqueo operado desde Sedesol y Sedatu.La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó ayer que la sanción fue porque el funcionario liberó los pagos de los servicios contratados sin que, aparentemente, éstos hayan sido efectivamente prestados."Durante la investigación, la SFP a través del OIC (Órgano Interno de Control) en la Sedesol, requirió en diversas ocasiones la remisión de los entregables correspondientes a la prestación de dicho servicio, sin que los mismos fueran oportunamente turnados a esta institución u ofrecidos como prueba por el servidor público", indicó.Tras ser notificado, Rodríguez González ofreció una conferencia en la que aseguró que los servicios contratados, relacionados con la campaña "Cruzada Nacional Contra el Hambre", sí se llevaron a cabo y que las pruebas de esto no fueron tomadas en cuenta por el OIC."Me separo del cargo para iniciar mi defensa ante las instancias correspondientes al estar plenamente convencido de que el Órgano Interno de Control no agotó el principio de exhaustividad", informó.Rodríguez podría enfrentar una responsabilidad penal, pues estos mismos hechos fueron denunciados el año pasado por la Auditoría ante la PGR.EN HIDALGOEl gobierno de Hidalgo anunció su primera sentencia en contra de la corrupción dentro de la administración de Omar Fayad Meneses, luego que Sergio Islas Olvera, ex director del Sistema de Radio y Televisión, se declaró culpable del delito de negociaciones indebidas.Durante dos años, 66 millones de pesos provenientes del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo fueron convertidos en dólares americanos para ser depositados en cuentas bancarias de empresas ubicadas en el extranjero.La Universidad Politécnica Francisco I Madero también fue involucrada en los desvíos millonarios de la Sedatu dirigida por Rosario Robles, luego que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó un desvío por 185 millones de pesos.La Universidad Tecnológica de Tulancingo (UTT) le confió 24 millones de pesos a una empresa asentada en un departamento multifamiliar de interés social, ubicado en Tlatelolco, Ciudad de México, sin que tenga al menos una razón social visible.AM Hidalgo acudió a las oficinas que la empresa GS Suministros y Servicios TI sita en el edificio 13, interior 204, sobre la avenida Ricardo Flores Magón, dentro de un conjunto habitacional de la delegación Cuauhtémoc.