Exigen cambios en estrategia de seguridad

“Debemos entender que es un golpe de timón en el modelo que tiene que cambiarse completamente...Yo no conozco las razones por las cuales los hayan ratificado (al Secretario de Seguridad y al Procurador de Justicia); si Diego está convencido de este cambio de modelo con las personas que estén, se puede hacer, simplemente hay que ver si existe la disposición o no”, opinó Carlos Medina.

¿Y el futuro de “Escudo”?



“Hay que desarrollar un centro de inteligencia en los municipios para tener información que puedan compartir tanto con el Estado como con la Federación, pero no puede seguir bajo una política central desde el Estado hacia los Municipios porque eso no nos va a permitir construir seguridad. Esos centros de inteligencia al menos los deben de tener los 14 municipios más poblados del estado”, planteó.



“El tema de seguridad en la propuesta de gobierno está muy claro, el modelo se tiene que cambiar, quitarse el centralismo que ha existido en la función de la seguridad de nuestro Estado y que haya una mayor contribución cada uno de los municipios a partir de rehacer el tejido social, cambiar el esquema de la atención a víctimas, de la mediación, hay que atacar las causas de fondo, la propuesta de Diego es cambiar el modelo, si se sigue haciendo lo mismo no podemos esperar resultados diferentes”, dijo.

Cambio se verá con el tiempo



“Hay que ver dónde están las mejores prácticas, el mejor centro de inteligencia está en Huixquilucan, la parte de justicia cívica y atención a víctimas en Morelia, el tema de vialidad lo veo bien en Aguascalientes, en Saltillo han incorporado biométricos hasta con tatuajes, no es sólo cuestión de equipos es también de inteligencia, si encuentran en el mundo mejores sistemas, tráiganlos”, sostuvo.

Reforma de instituciones



“No es un tema de una persona, es el tema más amplio de estrategia, instituciones, personas, leyes y ciudadanía. Necesitamos revisar desde perfiles, los periodos de duración, causas de remoción, contrapesos, muchos aspectos...Yo confío en el Gobernador, él tendrá su equipo y dará resultados”.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los exgobernadoresdemandaron a la nueva Administración Estataen laRespecto al futuro del programa “comentó que es un tema que debe resolver el Ejecutivo, pero en la óptica de evitar el centralismo desde el Estado y apoyarse en la sociedad y en los Municipios.El primer Alcalde panista de León se pronunció unaque redistribuya competencias.Medina Plascencia consideró que el cambio no se dará de la noche a la mañana, pero, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de la Unión, habló que en Guanajuato, al igual que a nivel nacional, debe trabajar en consolidar unaque sirva.El panista recordó que la primera vez que conoció del tema del huachicol fue el 14 de marzo deen una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores en Michoacán, en donde el entonces subsecretario de Hacienda, Agustín Carstens, alertó: “Y es reprobable que a más de 15 años el tema no sólo no sea resuelto está peor porque hay corrupción, hay omisión y es un tema Federal”, reprochó.