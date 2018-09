Podría haber una nueva plaza de toros en León y aquí estaría ubicada

Tal vez te interese:

“Un nuevo estadio de Fútbol y un Centro de Espectáculos será una buena atracción para el turismo, para inversionistas. La fiesta brava genera mucho dinero y gracias a ella se conserva la crianza del toro bravo”, destacó.

Defiende que fiesta brava “es arte”



“Lo que la ciudad ya requiere es un Centro de Espectáculos como ya lo hay en otras ciudades como San Luis Potosí, Morelia, Aguascalientes. Es lamentable que la ciudad cuente con una plaza de toros que data de 1961 que está en muy malas condiciones, y ahora se ha dado un paso importante para que la empresa invierta en una nueva plaza de toros”, señaló.

Luego de que el Ayuntamiento, se abre la posibilidad de que se construya una nueva plaza de toros, como lo ofreció la empresa Espectáculos Taurinos de México.En junio del 2014 la citada empresa anunció ael proyecto de un moderno Centro de Espectáculos que construiría en León para ofrecer no sólo corridas de toros, sino también otros eventos como conciertos, charrerías, jaripeos y rodeos.En la pasada feria taurina, el empresario Juan Pablo Bailleres dijo que el proyecto se mantenía en pie y que se iniciaría la construcción de este moderno Centro de Espectáculos, con capacidad para 8 mil personas, hasta que se eliminara la restricción de entrada a menores.Esta semana, ladeterminó que quedaba eliminada la restricción, lo que generó reacciones entre aficionados a la fiesta brava.Manuel Villareal Gámez, quien es juez plaza y dirigente del, dijo que con ello se abría la posibilidad de que la ciudad cuente con una moderna plaza de toros, no sólo un estadio.Recordó que la empresaya cuenta con el proyecto ejecutivo y el terreno; éste se localiza en el bulevar López Mateos, casi esquina con Pradera, frente a lo que era la Pepsicola, a un paso de las instalaciones de laGuillermo Liceaga Díaz Infante, aficionado y ex juez de la Plaza de Toros, reconoció la determinación del Ayuntamiento, señalando que con ello se pone sobre la mesa la construcción de un Centro de Espectáculos como lo ofreció la empresa.Por su parte Rafael Gutiérrez Gutiérrez, juez de plaza de toros, aficionado y notario público, señaló que los en torno a la fiesta brava se han tejido una serie de falsas historias del maltrato animal, y que la realidad es que es una fuente de inspiración en muchos rubros del arte.