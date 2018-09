Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Del 27 de septiembre al 21 de octubre de 2018, se llevará a cabo la tradicional Feria San Francisco Pachuca Hidalgo 2018, evento esperado por miles de visitantes así como las familias hidalguenses, no sólo por su larga tradición, sino por la calidad de sus espectáculos. El boleto de entrada es de 45 pesos para adultos y 25 pesos para niños.Durante esta edición los visitantes podrán realizar un recorrido turístico virtual a través de lo más representativo de la entidad, pasando por sus emblemáticas zonas arqueológicas, monumentos históricos, un pabellón artesanal así como toda la riqueza culinaria de sus pueblos, a través de los denominados ‘Pueblos con Sabor’.Se presentarán en diversos foros, artistas de talla internacional como Alejandro Fernández, Manuel Mijares, Pepe Aguilar, Los Tigres del Norte, Matute, Julión Álvarez, Napoleón, los 90´s Pop Tours, Morat, Los Ángeles Azules, Sebastián Yatra, La Maldita Vecindad, D9, así como muchas otras estrellas consagradas. El show estelar se llevará a cabo alrededor de las 21:00 horas.Además, los paseantes podrán disfrutar de 30 diferentes atracciones, sin costo extra, en tanto que por primera vez se presentarán dos juegos mecánicos espectaculares: Titán, y la Mega King Tower, la más alta de Latinoamérica con más de 80 metros de altura.La feria contará con espectáculos para todos los gustos y edades, como el Show del Rey del Pop, Illusion on Ice Nova, Pabellón turístico, el Pabellón del DIF interactivo, Rodeo Wrangler, Pabellón artesanal, Rodeo Infantil, Voladores de Papantla, Pista de Hielo, y Tuzoofari.En el pabellón artesanal 200 productores exhibirán su trabajo, en tanto que 114 espacios gratuitos serán ocupados por artesanos de diversas regiones no sólo del estado, sino de otros puntos del país, donde además se celebrarán talleres, eventos culturales y pasarelas de bordados artesanales.En materia de Seguridad Pública, se contará con una red de videovigilancia perteneciente al recinto ferial, además de la presencia permanente del personal operativo de esta Secretaría; de igual forma, la Procuraduría General de Justicia, destinará la Unidad Móvil del Ministerio Público, para quienes pudieran requerirlo.Y en el marco de la celebración del 40 aniversario de la Plaza de Toros “Vicente Segura”, se ofrecerán tres corridas de toros, la primera el 13 de octubre con el rejoneador Santiago Zendeja, Joselito Adame, el diestro queretano Octavio García ‘El Payo’, así como Sergio Flores.Con el objetivo de atender eficiente y oportunamente las necesidades de movilidad de todos los asistentes, se ha garantizado la adecuada prestación del servicio de transporte público y brindando seguridad a todos los usuarios, durante los 25 días que dura este evento.