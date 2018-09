Quieren evitar que Elvira Paniagua rinda protesta como Alcaldesa

Desaparecen paquetes electorales

Tardaron mucho en entregarlos

Como ‘el Bronco’



“La cual consistió en consideración a que, de un número parcial de apoyos ciudadanos obtenidos, sobre los que sí pudo revisar y rebatir en algunos su rechazo, por parte del INE, proyectarlos aritméticamente al universo de apoyos totales rechazados, y de los cuales no pudo revisar y por tanto, nunca estuvo en aptitud de rebatirlos. Con ello, según la sentencia, se violaba su derecho de audiencia”, dice la demanda.

Confía Elvira ratifiquen su triunfo



“Sí sabemos que impugnó el fallo del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato y está en su derecho de hacerlo. Confiamos en que la Sala Regional con sede en Monterrey ratificará la resolución emitida en primera instancia por el Tribunal Estatal”.

La elección municipal enpodría ser todavíao por lo menosla conformación del próximo Ayuntamiento, por presuntasen la entrega de los paquetes electorales en al menosEs decir, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Monterrey,El excandidato independiente, Javier Mendoza Márquez, espera que a más tardar el 9 de octubre el tribunal resuelva el Juicio de Revisión Constitucional Electoral que interpuso.am tuvo acceso a la copia de la demanda que Mendoza Márquez y es pública en el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, dentro del expediente TEEG-REV-122/2018, en la que su abogado, el exregidor Íñigo Rodríguez Talancón expone que en al menos 104 hubo irregularidades en la entrega de los paquetes electorales al Consejo Municipal Electoral el día de la elección.En la demanda el abogado expone que a través de la Unidad de Transparencia de ese Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), supieron que de las 620 Constancias de Clausura y Remisión del Paquete electoral al Consejo Municipal en Celaya,es decirPara decretar la nulidad de la elección, la ausencia de esas 358 casillas no basta, sin embargo, al revisar los paquetes electorales de las 262 casillas que tenía el IEEG, el equipo legal de Mendoza Márquez encontró que en 104, la entrega no había sido hecha al Consejo Municipal en los plazos establecido por la ley, es decir inmediatamente.En la demanda se ofrece como prueba un análisis del tiempo máximo que hubierala entrega inmediata al Consejo Municipal en la colonia Arboledas de los paquetes electorales de esas 104 casillas y suponiendo que el traslado se hubiera sido en pie, concluye que en las más lejanas habría tardado una hora con 45 minutos, pero el tiempo de entregaPor eso demanda suPara determinar la nulidad de toda la elección se necesitan anular eles decir 124, sin embargo, los abogados buscan que el tribunal “aplique por analogía del criterio de progresión aritmética, sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, al resolver el registro como candidato a la Presidencia de la República de Jaime Rodríguez ‘el Bronco’.Para obtener su registro como candidato a la Presidencia, “el Bronco” necesitabaciudadanas y entregó 900 mil, ahora bien, para defenderse, el candidato solo pudo revisar 300 mil y de esas pudo hacer válidas 14 mil, por lo que el Tribunal estimó que si hubiera podido revisar el total, habría podido hacer válidas al menos otras 14 mil, con lo que rebasaba las 23 mil, por eso le otorgó el registro.La teoría Rodríguez Talancón en la demanda, es que como Javier Mendoza pudo revisar apenas el 43 por ciento de los paquetes electorales y ahí logró demostrar que 104 casillas deben ser anuladas, le faltarían 20 para logar la nulidad de toda la elección, por lo que si el Tribunal aplica el criterio usado en el caso del registro de ‘el Bronco’, por proporción aritmética rebasaría por mucho las 124 casillas necesarias.buscó al abogado depara tener más detalles de la demanda, sin embargo no fue posible, se sabe que este miércoles estaban precisamente en Monterrey presentando alegatos en laPor su parte el equipo de comunicación de la alcaldes electa, Elvira Paniagua Rodríguez reconoció que sabe de la existencia del caso.