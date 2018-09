Para AMLO es un 'show' sentencia contra Javier Duarte 

"Esa voluntad política que no ha habido, pues todo es puro circo, molesta cuando digo eso pero es la verdad. Imagínense cuántas líneas a gatas, cuánta tinta, cuántas palabras, cuántas imágenes, cuánto 'cinito', cuánto show por estos asuntos para terminar en una sentencia como la que se dio a conocer", respondió ante la pregunta de medios de comunicación.



"Acuérdense cómo era de 'voy a meter a la cárcel al corrupto del gobernador y terminaban haciendo lo mismo' ¡Eso se acabó, Aprovéchenlo porque ya es lo último! No va a haber corrupción y no va a haber impunidad", advirtió.

El presidente electo,, que el caso del ex gobernador de, haya acabado en una sentencia de nueve años.En una conferencia de prensa en la casa de transición para dar a conocer los pormenores de la reunión que sostuvo con empresarios petroleros, López Obrador expresó que no ha habido voluntad política para reformar las leyes y que la corrupción se convierta en delito grave.El presidente electo sostuvo que en el caso Duarte los acusadores no presentaron todas las pruebas porque lo que buscaban era el escándalo, la espectacularidad, el show y también los votos en la elección pasada.Dijo que no se extrañé que pase esto cuando predominó un régimen de corrupción y de impunidad, "donde se castiga algunos y gozan de impunidad, no pierden si quiera su respetabilidad los jefes de jefes".