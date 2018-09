Enfrenta cargos

¿Cómo prevenir abusos sexuales a menores?

Has entender al menor que nadie puede tocarle el cuerpo si no lo desea.

No perder de vista a los niños en eventos masivos o lugares públicos.

Enseñar a los niños que es inapropiado recibir regalos de extraños a cambio de “favores”.

No permitir que tomen fotos en prendas íntimas o desnudos.

Vigilar las redes sociales.

por un hombre, en Pretoria, Sudáfrica.El pasado sábado, luego de compartir los alimentos en un restaurante familiar,, mientras la madre se quedó esperando en una mesa.Tras varios minutos, la mamá no encontró a su hija y comenzó a buscarla desesperadamente, hasta que la nana y otros comensalesLa puerta estaba cerrada y no pudieron abrirla. Poco tiempo despuésDe inmediato varios, quien. Un comensal regular señaló que el sujeto era conocido en ese establecimiento por el equipo de meseros.El violador está bajo supervisión de las autoridades de Sudáfrica y. Autoridades señalaron que no podrá ser liberado bajo fianza y tendrá su juicio el 2 de octubre, para investigar a fondo los acontecimientos., comentó el Departamento de Seguridad Comunitaria de Gauteng a través de sus portavoces.“Estamos ayudando a la familia a lidiar con este trauma en particular, que no solo traumatizó a la niña, sino que también a sus padres”, dijeron.