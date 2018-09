DIEGO Y MÁRQUEZ

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

***DIEGO Y MÁRQUEZEn algo se diferenció Diego Sinhue de Miguel Márquez: olvidarse de pretextos. Que si la violencia es generalizada en el País, que las leyes que facilitan la “puerta giratoria”, todas esas explicaciones, a las que no les falta razón, no serán útiles si seguimos manchados de sangre.***CALLADITOSÁlvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad, y el procurador Carlos Zamarripa, pendiente del voto del Congreso, entraron a toda prisa al evento de la toma de protesta de Diego en el Congreso del Estado, sin decir una sola palabra de su polémica ratificación. Que sólo hablaría el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, pero tampoco lo hizo. Confiamos en que el silencio termine pronto.***MARISOL Y CARLOSSimbólico que en el evento de toma de protesta del gabinete legal y ampliado se sentaron juntos entre el público las propuestas de procurador, Carlos Zamarripa Aguirre, y de titular de Transparencia y Rendición de Cuentas, Marisol Ruenes Torres; ambos a la espera de que el Congreso ratifique sus nombramientos. En el primer caso sólo ocupa de la mayoría simple de 19 votos y Marisol sí necesita ser calificada, o sea 24.*COLMILLUDO Y NOVATAY digo que interesante ver juntos al hombre de mayor experiencia y colmillo retorcido en la administración pública, Carlos Zamarripa, y a la novata en estos menesteres, Marisol. ¿Se atreverá la contadora a exigirle a su compañero de gabinete que rinda cuentas? Para eso la pusieron, se supone.***GRILLA PANISTAAunque la toma de protesta del góber Diego Sinhue Rodríguez Vallejo unió a la crema y nata del panismo local, estatal y nacional, no dejó de sentirse la tensión que prevalece en la contienda por la dirigencia nacional. Aquí estuvo el candidato de la “cargada” oficial, Marko Cortés Mendoza, que es el “gallo” de Diego; pero también el chihuahuense ex jefe nacional azul, Gustavo Madero Muñoz, quien apoya a Manuel Gómez Morín.*A LOS GOBERNADORESGustavo, por ejemplo, echó flores al joven Diego y después aprovechó para pedirle a los gobernadores “que su liderazgo lo utilicen para fortalecer al partido con respeto para que tengamos una dirigencia nacional con autonomía, que nadie esté por encima del próximo Presidente de Acción Nacional”. Le pidió a la militancia fortalecer la democracia y cuidar al partido político que debe ser la principal oposición.*MARKO, LISTOEl michoacano Marko Cortés ya habla en tono de Presidente del PAN. Anunció que se registrará oficialmente como candidato este sábado 29, ya entregó 23 mil firmas y las otras cinco mil lo hará ese día. “Miles de militantes panistas que me respaldan, yo no aspiro a ser el presidente del partido de la continuidad ni tampoco de los gobernadores, yo aspiro a ser el presidente de la militancia”, dijo.*CANCHA PAREJAEl presidente nacional del PAN, Marcelo Torres Cofiño, también acompañó a Diego. Manifestó que no comparte las quejas que hace la fórmula de Gómez Morín y Mirelle Montes. “Las reglas son parejas, los estatutos son claros, las reglas están dadas de muchos años, todos las saben”. Con los candidatos que cumplan los requisitos la campaña iniciará el viernes 12 de octubre y la elección es el domingo 11 de noviembre”.***SENADO COMISIONESEn el Senado las comisiones ya tienen nombre y apellido. Los guanajuatenses Malú Micher Camarena, de Morena; y Erandi Bermudez Méndez, del PAN, son presidentes. La leonesa en la de Igualdad de Género, que ya conoce bien gracias a su paso por la Cámara de Diputados; y el penjamense en Recursos Hidráulicos.*CONGRESO, YA MEROEn el Congreso está hecho el reparto de comisiones pero falta ponerle nombres. El coordinador de la bancada blanquiazul, Juan Carlos Romero Hicks, no duda que en alguna de las siete que le toca encabezar al PAN habrá algún guanajuatense a la cabeza, pero pide esperar a confirmarlo y no adelantar vísperas.Entrega-recepciónAyer se concretó la entrega-recepción de la Administración Estatal por primera vez en formato digital.Miguel Márquez Márquez entregó al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo el archivo y destacó que Guanajuato, según el Archivo General de la Nación, es el mejor en la digitalización de la información.“Recibimos un estado en marcha, con finanzas sanas y una plataforma para el desarrollo”, dijo Diego.