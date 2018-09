En el Nombre del Arte XIX.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Amor, las mujeres y la vida.Por: José Luis Ramos OrtigozaLa semana pasada recordamos a Schopenhauer con su pesimista visión del amor. Les adelanté que ese libro había recibido una contestación, casi 100 años después. La contestación a tan pesado legajo de filosofía fue un libro de poemas. Una selección exquisita, realizada por Mario Benedetti quien fue uno de los poetas más innovadores, divertidos, y ambiciosos de la literatura en español.En “El amor, las mujeres y la vida” se recoge una selección de poemas aclamados por varias generaciones, son poemas que recitaron nuestros abuelos, y muchas veces, con los que se enamoraron nuestros padres.En el libro, Benedetti muestra su concepción de la vida: el amor es la compensación de la muerte, por ello, al hablar de amor, levanta sus versos lleno de fe, y le explica como fuerza principal que mueve al ser humano, es el amor la razón última de la existencia, y este amor puede mostrarse desde la erótica del amante hasta la esperanza del revolucionario o la gratitud del amigo.De la selección de poemas, hay que decir que muchos de ellos están construidos a flor de piel, y así los ha repetido su público que los guarda de memoria, y los repite al oído de la persona amada. Así, a flor de piel, los adolescentes y también los adultos mayores los citan en sus declaraciones de amor o los tienen en mente a la hora de garabatear un verso.Benedetti ha sido tan universal que muchos de estos versos se han convertido en canciones y hasta en grafitis que en una frase, rememoran la época, vida y obra del autor. Pocos poetas han logrado establecer un vínculo tan personal, tan íntimo con sus lectores. Acaso Neruda logró también, como Benedetti saltar las barreras que suelen separar el arte de la vida y convertirse a lo largo de dos o tres generaciones, en patrimonio de todos.Ya entrados en gastos, hablando de Poesía, les comparto un dato muy personal: Yo entendí la poesía solo gracias al genio de Benedetti. Si, de él, de Pablo Neruda, Federico García Lorca y Antonio Machado. Fueron sus versos, leídos por mi Madre y recitados por mi tío Martín Ortigoza, los que me enseñaron el camino de los sentimientos más profundos y más entrañables. Así que si alguno de los poemas seleccionados para ser compartidos el día de hoy les toca, no lo piensen mucho. Con ellos se continúa el camino.Antes de compartirles un poco de Benedetti, y para concluir estos temas complejos de “El Amor, las Mujeres y la Vida” les comparto la conclusión, que además se presenta desde el prólogo del texto: “El amor, esa fuerza emblemática de la vida que encarnan las mujeres, es el único elemento que sirve para enfrentar a la muerte”Te Quiero.Mario Benedetti.Tus manos son mi cariciamis acordes cotidianoste quiero porque tus manostrabajan por la justiciasi te quiero es porque sosmi amor mi cómplice y todoy en la calle codo a codosomos mucho más que dostus ojos son mi conjurocontra la mala jornadate quiero por tu miradaque mira y siembra futurotu boca que es tuya y míatu boca no se equivocate quiero porque tu bocasabe gritar rebeldíasi te quiero es porque sosmi amor mi cómplice y todoy en la calle codo a codosomos mucho más que dosy por tu rostro sinceroy tu paso vagabundoy tu llanto por el mundoporque sos pueblo te quieroy porque amor no es aureolani cándida moralejay porque somos parejaque sabe que no está solate quiero en mi paraísoes decir que en mi paísla gente viva felizaunque no tenga permisosi te quiero es porque sosmi amor mi cómplice y todoy en la calle codo a codosomos mucho más que dos.No te Salves.Mario Benedetti.No te quedes inmóvilal borde del caminono congeles el júbilono quieras con desganano te salves ahorani nuncano te salvesno te llenes de calmano reserves del mundosólo un rincón tranquilono dejes caer los párpadospesados como juiciosno te quedes sin labiosno te duermas sin sueñono te pienses sin sangreno te juzgues sin tiempopero sipese a todono puedes evitarloy congelas el júbiloy quieres con desganay te salvas ahoray te llenas de calmay reservas del mundosólo un rincón tranquiloy dejas caer los párpadospesados como juiciosy te secas sin labiosy te duermes sin sueñoy te piensas sin sangrey te juzgas sin tiempoy te quedas inmóvilal borde del caminoy te salvasentoncesno te quedes conmigo.Ustedes y Nosotros.Mario Benedetti.Ustedes cuando amanexigen bienestaruna cama de cedroy un colchón especialnosotros cuando amamoses fácil de arreglarcon sábanas qué buenosin sábanas da igualustedes cuando amancalculan interésy cuando se desamancalculan otra veznosotros cuando amamoses como renacery si nos desamamosno la pasamos bienustedes cuando amanson de otra magnitudhay fotos chismes prensay el amor es un boomnosotros cuando amamoses un amor comúntan simple y tan sabrosocomo tener saludustedes cuando amanconsultan el relojporque el tiempo que pierdenvale medio millónnosotros cuando amamossin prisa y con fervorgozamos y nos salebarata la funciónustedes cuando amanal analista vanél es quien dictaminasi lo hacen bien o malnosotros cuando amamossin tanta cortedadel subconsciente piolase pone a disfrutarustedes cuando amanexigen bienestaruna cama de cedroy un colchón especialnosotros cuando amamoses fácil de arreglarcon sábanas qué buenosin sábanas da igual.Estoy seguro de que estos tres poemas les habrán refrescado, los temas del Amor, Las Mujeres y La vida. Para ustedes, mucho amor y mucha vida.Poéticamente: José Luis Ramos Ortigoza.