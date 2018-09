Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Desde que él estaba pequeño, me decía siempre lo bonito que le parecía servir a Dios, le encantaba ver a los sacerdotes con ese corazón abierto, por eso le gustaba mucho leer la vida de santos como Santa Teresita, San Juan Bosco y San Ignacio”, comentó durante una entrevista Ofelia Moreno, mamá del sacerdote recientemente fallecido José Pedro Campos Moreno L.C.Fue el 12 de julio de 1976 cuando José Pedro Campos Olmedo (+) y Ofelia Moreno Juárez conocieron al undécimo de sus 18 hijos. Fue criado en León, Guanajuato hasta que en 1996 ingresó al Noviciado de la Legión de Cristo en Salamanca, España.Un día, cuando Pedro cursaba los últimos días de preparatoria, llegó con su mamá para platicarle sobre una inquietud que tenía.“Llegó muy melancólico y lo noté, me dijo que se sentía muy vacío; mi esposo lo contactó con el Padre Padilla Legionario de Cristo quien lo orientó; a su regreso me dijo que estaba listo para lo que Dios quisiera de él”, compartió.A partir de ese encuentro, se fue a un seminario en Monterrey por 15 días, y de ahí a Salamanca, España.En 1998 decidió cursar sus estudios de Humanidades y Ciencias en Cheshire, Connecticut, Estados Unidos, y al siguiente año, comenzó el bachillerato en Filosofía en Nueva York.Se ordenó como sacerdote en diciembre de 2009, en Roma, ceremonia a la cual lo acompañó también su mamá.“Fue una experiencia muy grande, me sentí tan feliz cuando recibí a Cristo de manos de mi hijo”.Posteriormente, desempeñó su labor apostólica en Torreón, Coahuila, México, con grupos de jóvenes.Después fue destinado a Brasil y de ahí fue trasladado a Venezuela como promotor vocacional, actividad que desempeñó hasta su muerte, el 6 de septiembre pasado, en la ciudad de Valera, Venezuela.“Fue un gran regalo que Dios concedió a nuestra familia, él siempre nos inundaba de entusiasmo, alegría y entrega; era muy feliz como sacerdote, como religioso”, compartió su hermano Luis Miguel Campos Moreno, Misionero de la Natividad de María y Señor Cura de la Parroquia de Nuestra Señora del Camino.