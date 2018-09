"Desde el punto de vista del observador, la imagen refuerza el aspecto interpretativo del hechizo. El hombre puede encontrar unos extraños dibujos que suman a la atmósfera general y la impresión que provoca el ritual".

, por fin se ha revelado. Un antiguoy que parecía ser un, ha sido descifrado, pero no se trata de cualquier mensaje, sino unEn el pergamino se muestransegún interpreta Korshi Doso, de la Universidad de Estrasburgo y catedrático de Egiptología.De acuerdo al experto, debía formar parte de un panfleto más largo. Algunas de las palabras que han desaparecido con el tiempo, pero otras permaneces como:El experto relata que el papiro era un mensaje de amor hecho para ser leído durante una ceremonia y que lo data de aproximadamentecuando el cristianismo se practicaba enEl investigador culminó "los textos literarios cristianos de Egipto mencionan que los hechizos de amor a menudo eran no por que la mujer no amara al hombre, sino que él no tenía acceso a ella, ya sea porque era casada, había un triángulo amoroso o porque era recluida por su familia".El papiro está en la Universidad Macquariepero cómo llegó allí es un misterio. La universidad no tiene registros que indiquen quién vendió o donó el papiro, o cuándo ocurrió la adquisición.