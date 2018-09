Fuego en Coapa con las respuestas de Oribe:



• “Lo que diga o deje de decir Cardozo, la verdad no me incomoda, él no juega”



• “Uno de los partidos que más disfruto jugar es vs. Chivas”



• “En América siempre existe más presion”



| @Nery_Ernesto https://t.co/g2IgcrHiBX pic.twitter.com/FiZokZmQsY