FOTO. Adrián Uribe ALARMA en redes sociales por aspecto demacrado

El actor Adrián Uribe causó alarma en redes sociales por una foto que subió a su cuenta de Instagram, en la que luce un aspecto demacrado.



“Regresando poco a poco”, escribió el comediante como pie de esta imagen:

Uribe se ha sometido a varias cirugías en los últimos meses.

tuvo que volver al hospital luego de la emergencia causada por una fisura intestinal

Así que apenas han pasado dos meses y Uribe ya visitó el gimnasio, y algunas reacciones de sus seguidores son de preocupación.

Es queLa más reciente fue en el mes de julio, cuandodebido a un descuido en su proceso de recuperación.“Cuidate no te chifles, hay q reposar”.“Echale huevos hermano animo primero la salúd lo demas vendra poco a poco”.“Me sorprendes, ya hasta estas en él gym. yo aun no me atrevo jajaja aun me molesta él área donde se me realizo mi cirugía”.“Dios bendiga tu vida y aliente cada uno de tus pasos. Animo Dios está contigo”.“Con calma y nos amanecemos , pronta recuperación Dios contigo”.“Cuídate mucho... Gracias a Dios por tu recuperación, se que el ejercicio es importante para nuestra salud pero no hay que abusar... Eres excelente persona además te ves muy bien”.“Que la salud esté contigo siempre”.

Hospitalizan de nuevo a Adrián Uribe

Gran aprendizaje

En agosto, el actor dijo que haber estado en terapia intensiva, lo había puesto a reflexionar



“Me deja con una gran lección y con un gran aprendizaje, sobre todo ahora, llevármela con calma en todos los aspectos, comida y ejercicio. Porque lo más importante de tres cirugías es la rehabilitación, por ese lado ya no queremos más sustos entonces tengo que tener mucho más cuidado”.

Uribe también anunció recientemente que volverá a los escenarios junto a Consuelo Duval,

