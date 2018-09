¿Qué telenovela es ésta? ¡Es la vida real! Es la 'guerra' que ya se declararon Geraldine Bazán y Gabriel Soto

por culpa de la actriz Irina Baeva.

Geraldine dijo indirectamente a los medios de comunicación y a través de sus redes sociales, que Irina era una indecente.

Esto luego de que Gabriel Soto publicara una foto con una mujer misteriosa que al final en redes sociales descubrieron que era Irina,

Gabriel contestó este 'ataque' y defendió a Irina



“Basta de insultar”, dijo el actor. "Les recuerdo que la vara con la que mides y con la que juzgas es la misma vara con la que serás juzgado, entonces realmente ya basta de tanto insulto", agregó ante la prensa.

¿Le echan mala vibra?

Y ahora Geraldine no se quedó callada y mediante su canal de YouTube, le mandó un mensaje a su ex esposo,



"Siempre va a haber gente que a lo mejor no nos tire la mejor vibra del mundo, o que no nos desee lo mejor de la vida, pero cada uno tiene un proceso, si tú te enfocas en eso, en que alguien te está echando mala vibra, pues te vas a quedar ahí y al final tu vas a estar en el mismo circulo vicioso", declaró.

La actriz no menciona nombres ni hechos, pues siempre ha cuidado lo que dice

Geraldine y Gabriel habían dicho que mantendrían una relación sana por el bienestar de las pequeñas,

Cambia Geraldine de look

En su cuenta de Instagram, Geraldine publicó apenas este jueves una fotografía en la que presume nuevo look.

Los comentarios de sus seguidores fueron de apoyo y de halagos.

