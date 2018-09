"El artículo uno de la Declaración Universal de los derechos humanos, expresa que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Así que todos sin excepción alguna, nos merecemos respeto. El cyberbullying es un problema grave de la actualidad, ya ti que viviste o estás viviendo este tipo de situaciones te quiero decir que no estás solo. Hoy levanto mi voz y la de miles de personas en contra del acoso. Basta de insultos, basta de etiquetas, porque yo no soy eso. Soy Irina, y me gustaría que así me llamen”.