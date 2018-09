“Es una cortesía (con gobernadores de Estados que visita), es un acto republicano, institucional, para, desde el primer momento iniciar una ruta de coordinación”, anunció el leonés colaborador de AMLO.

El próximo Presidente electo de México sostendrá su primer encuentro con el Gobernador de Guanajuato. El "súperdelegado" en Guanajuato del próximo Gobierno Federal, Mauricio Hernández Núñez, confirmó la reunión.

Raúl Márquez, Mauricio Hernández y Ernesto Prieto. Foto: Cutberto Jiménez Mayagoitia.



“La agenda no se ha detallado sin embargo revisando el formato en las visitas a otros Estados lo que se ofrece es una coordinación, respeto desde luego al Federalismo y el establecimiento del inicio de una buena relación con los gobernadores y el Gobernador tendrá su agenda y estaremos atentos”, agregó.

'Superdelegado'



“Insistir que la visión del próximo Gobierno Federal será de respetar el Federalismo, establecer una ruta de comunicación y colaboración, yo entiendo, he escuchado los comentarios respecto a esta figura ('súperdelegado) pero no es nueva, está contemplada en las leyes, sólo se está reconfigurando.



“No se está buscando modificar las leyes de coordinación fiscal, no se está buscando reformar la Constitución, insisto, no pone en entredicho en ningún momento el Federalismo y la buena relación que tendrá que haber entre las autoridades de todos los niveles de gobierno”, señaló.

Evento público en León



“El objetivo es refrendar los compromisos que se adquirieron durante la campaña. Es un evento al que se convoca a toda la ciudadanía, estamos conscientes de la responsabilidad, el Gobierno Federal tendrá que responder a todos, quienes militen y no militen (en Morena), simpaticen y no simpaticen, tendrán que verse representantes por el Gobierno de la República. Además, esto sí específicamente a quienes nos dieron el favor de su respaldo, agradecerles pero insistimos que el gobierno es para todos”, anotó.

Los momentos de campaña con sus diferentes matices, dijo, quedaron atrás y es la hora de trabajar.En lo particular también será la primera vez que se sienten a la mesa el Delegado de Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno Federal, Mauricio Hernández, y el Gobernador de Guanajuato. Aunque ya ha tenido el contacto con su secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, como parte de la organización del “Foro por la Paz” el 4 de octubre en León, a iniciativa de López Obrador.Mencionó que AMLO reforzará la certeza de que la figura de 'súperdelegado' no vulnera al Estado.A López Obrador lo acompañará en el encuentro Mauricio Hernández y de Diego Sinhue no se ha dicho. Se comentó que al salir el Presidente electo de México atenderá a los medios de comunicación.Además se confirmó que el mismoa lasse está convocando a la ciudadanía en general a un encuentro con el Presidente electo de México en la

