A leones marinos del Zoológico de León les traen alimento ¡desde Perú!

Casi diez kilos diarios de pescado son devorados por los cuatro pingüinos y los dos lobos marinos que ahora habitan en el Zoológico de León, una de las especies de pescado usadas es traída desde Perú para alimentar a estas nuevas especies.

Son cuatro diferentes especies de pescado que se usan para alimentar a los lobos marinos Rulo y Nube, y a los cuatro pingüinos Niña, Pato, Chak y nicté.

Am tuvo acceso a los albergues de estos nuevos ejemplares del zoológico que fueron presentados el pasado 24 de septiembre, y ahí los encargados de mantener sanos a estos animales detallaron de su dieta.

4 Kilos diarios y apenas son “bebés”

Con apenas un año y medio de vida, Rulo y Nube son todavía considerados cachorros, será hasta casi sus cuatro años de edad que serán considerados adultos.

Estos dos Lobos Marinos llegaron desde Mazatlán donde fueron rescatados al ser hallados sin sus padres, “los encontraron prácticamente moribundos, deshidratados, desnutridos y con heridas”, detalló el gerente operativo del Zoológico León, Jesús Barroso, quien está a cargo de supervisión de los animales.

La alimentación de estos ejemplares consta de pescados tipo capelín, sierra y arenque que se pueden conseguir fácilmente en la ciudad. Rulo pesa cerca de 70 kilos y Nube 55, cada uno de ellos come cerca de cuatro kilos de pescado que se les proporciona en cuatro o cinco raciones durante el día.

“Este tipo de manejo genera más confianza para luego hacer los exámenes médicos y revisiones” señaló Erik Grijalva, encargado de estar al pendiente de estas especies. Además con el alimento se genera el entrenamiento de los animales.

“Se tienen que estar chequeando, muestreando, y la revisión general médica es más fácil con el entrenamiento. Además como son muy hiperactivos, les ayuda el entrenamiento a sacar toda esa energía que normalmente en vida silvestre sacarían nadando y demás”. “Son animales súper inteligentes, no dejan de asombrar a uno de la capacidad de raciocinio que tienen, son animales muy inteligentes y muy bonitos”, añadió.

Jesús Barroso señaló que “desafortunadamente para Nube y Rulo no es viable regresar al mar, porque como no aprendieron a cazar y alimentarse naturalmente porque fueron rescatados de chicos por estar huérfanos, no podrían adaptarse a la vida libre”.

Estos lobos marinos aún no están en exhibición, pero Barroso explicó que “se están adaptando a su nuevo entorno, para nosotros es muy importante que tengan un bienestar psicológico y físico, por lo tanto, por ejemplo, por ahora los lobos marinos no están saliendo a exhibición”.

Dieta desde Perú

Niña, Pato, Chak, Nicté son los cuatro Pingüinos Humboldt que ahora habitan en este espacio del Zoológico de León, y aunque su consumo es menor en alimento, su dieta tiene la particularidad de que viaja casi cuatro mil kilómetros, desde el lugar donde regularmente vive esta especie.

Se trata de Anchopetas del Perú, de las cuales comen entre 300 y 500 gramos diarios cada uno.

“Tenemos que importarla desde Perú porque por estos lados no hay. Tiene un contenido nutricional alto en grasa, porque las aguas son mas frías, pero es lo que requieren los pingüinos”, explicó Barroso.

Resaltó que “con esta nueva área tenemos un reto importante para mantener en excelentes condiciones a las nuevas especies”

Sobre la alimentación de estos pingüinos, Erick Grijalva detalló que “depende el peso de cada ejemplar, pero comen entre 400 y 500 gramos cada uno. Hay un macho, que es el más grande que tenemos y si come los 500 gramos cada uno, y otra de las hembras es la más chica y si come unos 350 gramos diarios”.

Un aspecto importante a revisar es que el pescado llegue en buen estado, pues su organismo está acostumbrado a comer pescado fresco y si hubiera algún signo de descomposición en su alimento, puede generarles enfermedades graves.

Destacó que

“son pingüinos tropicales, no son de la región tan fría como el Ártico. Hay varias especies de pingüinos, estos aprovechan algunas corrientes frías que llegan a Perú o a Chile (de donde son originarios), pero en realidad ellos cuando anidan en tierra no están en hielo, de hecho escarban en la tierra y ahí anidan".

“Están acostumbrados a las temperaturas altas, a veces en Perú están llegando a los 35 grados, entonces si están adaptados a estas temperaturas, contrario a lo que muchos piensan, o todos los pingüinos son de regiones frías”, comentó Grijalva.

Una curiosidad es que son monógamos, incluso llegan a perder a su pareja y no buscan a otra.

