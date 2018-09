Presentan libro y app 'Paleta Vegetal'

"Se diseño la aplicación, se puede descargar, tiene un menú y cuando se desplega se ven opciones, contando con un tutorial, viene cada uno de los elementos, contando con toda la información, técnicas de plantación, los viveros de donde conseguir los árboles nativos, información de las ventajas de las plantas nativas, un glosario con términos, el nombre científico y común de las plantas", comentó Adriana Hernandez Zuñiga, coordinadora de Unidad de ejes ambientales y áreas naturales protegidas del Medio ambiente.



“Se hizo una investigación puntual y a conciencia, en él se tiene una descripción puntual, del manejo, las características, la tolerancia, etc. y nos permitirá avanzar en la recuperación de los suelos, los espacios y de las plantas también”, dijo.

Se realizó la presentación, que concentra la información de, mismas que concentran las fichas técnicas, procesos de plantación y cuidado de las especies.Este es un trabajo realizado por la Dirección de Medio Ambiente, el apoyo delen la investigación y el apoyo de la Dirección de Comunicación Social en el diseño y edición de los materiales.La App está disponible en Play Store y App Store comoy su descarga es gratuita, tanto para celulares apple y andriod.En la presentaciónexplicó que se diseñó esta paleta como una guía para una mejor selección de las especies nativas para la forestación y deforestación de la zona urbana para que no alteren los ecosistemas.La aplicación móvil esta disponible para todos los usuarios, en la que se incluyen las fichas técnicas de las especies, los lugares en los que se pueden plantar, procedimientos para hacerlos y los cuidados de la mismas.Las características de esta aplicación digital es un listado de las plantas, brindando las características especiales para conocerlas y saber los lugares donde se pueden plantar, al igual que sus cuidados.Tiene dos maneras de buscar plantas, una de ellas es teclear el nombre común o científico, se le da click en buscar y arroja una lista que coincide con el nombre puesto.La otra es a través de "Iniciar"y se podrá poner ciertas características de plantas, ya sea si es grande, chico, de mucho riego, o no, que tipo de hoja, en donde poner; ya sea camellón, pasto, calle, ciclovia, patio, etc. y el sistema ira eliminado opciones, a través de filtros hasta llegar al resultado deseado.El Alcalde Ramón Lemus reconoció el esfuerzo, investigación y trabajo que representa este primer documento que servirá de referencia para cualquier persona.Los libros en este primer tiraje de 300 piezas de esta paleta vegetal se distribuirán en los colegios de profesionistas para que este documento sea usado en el sector de la obra pública, así como en temas de interiorismo y otros usos en el entorno.Para tiempos futuros se espera otro tiraje para que llegue a la población en general.