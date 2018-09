“No está el fuego activo, está humeando, pero lo que estamos haciendo es tapar toda la basura, éste o no éste prendida, estamos tapando la basura”, indicó Reyes Andrade.

Descarta contingencia ambiental



“No se ha detectado nada, de hecho en el radar de León no han detectado ningún incremento, pero de que hay contaminación la hay...también depende de los vientos, que ahorita está de nororiente a surponiente”.

Trasen elde, personal detrabaja en el lugar para evitar que el fuego retome fuerza.Desde ele se alertó sobre el incendio que, que recientemente se había puesto en uso.De acuerdo a lo que indicó el, se mantiene personal de basela situación en el basurero.Esto, debido a que se dijo que aún cuando el fuego no se encuentra evidente, las partes internas se siguen quemando.Explicó que uno de los elementos de base con mayor conocimiento en este tipo de incidencias se ha mantenido pendiente de los trabajos en la zona, ya que el oReyes Andrade reiteró que el fuego en el relleno fue provocado, y que aun cuando se sabe que existe contaminación por el mismo, no se ha hecho manifiesto una contingencia ambiental.Dijo que, una retroexcavadora, el D8 y el D7, además del personal que se mantiene en la zona.El Sistema Estatal de Información de Calidad del Aire (SEICA), que se tiene en la ciudad más cercana, que es, señala que en ese municipio la calidad del aire es buena.Cabe señalar que se dijo por parte de las autoridades que ha sido el viento y las últimas lluvias registradas un factor para, aunque el fuego no ha sido controlado en su totalidad.