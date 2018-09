ENTREGARÁN OFICIO A LÓPEZ OBRADOR



“Nosotros somos un movimiento apolítico, ahorita nos vamos por la figura (de López Obrador) no por el partido (Morena), no nos interesa”.

, para que los parquímetros instalados en la ciudad sean cancelados.La vocera de los colonos,por la instalación de los aparatos.El 30 de septiembreen zonas colindantes a la explanada de Plaza Juárez, donde se presentará Andrés Manuel.La vocera de los inconformes, recordó que; aunque el fin de semana esperan la recolección de mil rúbricas más.El pasado 3 de agosto,para llevarlas al Congreso de Hidalgo.Esto, al señalar que el ayuntamiento de Pachuca que preside Yolanda Tellería Beltrán no presentó los estudios que muestren la viabilidad de los parquímetros.La vocera de la colonia Periodistas indicó que este domingo buscarán entregar un oficio al presidente electo con la petición de cancelar los parquímetros; sin embargo, aclaró que la iniciativa no tiene tintes partidistas.Araceli Jiménez agregó que el discurso del próximo ejecutivo a nivel federal “es de cero corrupción y desvió de recursos”,.“Que quite los parquímetros y que a los ciudadanos nos ayude, son nuestras calles y no queremos estar desembolsando por ir a un comercio, a un lugar”, finalizó.Cabe recordar quepara la instalación de 2 mil 500 lugares de parquímetros en Pachuca.VER MÁS: