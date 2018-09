Presunto extorsionador pide 3000 mil pesos para devolver a perrita

Un hombre en Chihuahua intentó extorsionar a la dueña de una perrita pérdida tras pedirle un pago de 3 mil pesos para la devolución de la mascota.

La canina de raza Shih-Tzu, de nombre Samantha, fue encontrada presuntamente por Rogelio. Luego de la noticia, los dueños de la mascota le ofrecieron una recompensa de 1500 pesos. No obstante, el captor les contestó que "me la voy a quedar, ya le tocaba estar conmigo".

Por medio de capturas de pantalla de WhatsApp que circulan en redes sociales, la dueña de "Sammy" le pide a Rogelio que compruebe la posesión de la mascota. "Si me demuestras que la tienes te deposito 1500 a las 4 y el resto cuando me la entregues".

Ante la negativa del captor, los dueños legítimos identificaron a la persona por el número de su cuenta bancaria y interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de extorsión, sin embargo, la denuncia no tuvo efecto alguno.

Luego de que la FGE notificara a Rogelio, éste soltó a la perrita Samantha a la calle. "Ya no es problema mío si no la encontró [...], vaya y búsquela o no quite el anuncio en Facebook", dijó Rogelio M.G.

