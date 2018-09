AMLO EN LEÓN

Preside Manrique Comisión

Los morenistas en el terruño ya tienen todo listo para recibir el próximo lunes en León al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.Se trata de la primera visita que AMLO hace a Guanajuato luego de ganar las elecciones y seguro será una bienvenida calurosa, no sólo por la cantidad de asistentes que esperan, sino porque será en la plaza principal a las 4 de la tarde, una hora en la que el sol está todavía a todo lo que da.Los permisos ante la autoridad municipal para el mitin de la Gira de Agradecimiento fueron tramitados en tiempo y forma, están avisados la Secretaría Particular, Desarrollo Urbano y la Secretaría de Seguridad Pública.Será un evento partidista, por lo que autoridades como el alcalde Héctor López Santillana y el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo no están invitados.El que no se da por vencido es el alcalde de Celaya, Ramón Lemus Muñoz quien se había autopropuesto para encabezar el Instituto Estatal de la Cultura pero el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo no lo incluyó en su gabinete y eligió una opción con probada trayectoria en esa área, se trata de María Adriana Camarena de Obeso.Muchos se acuerdan de la controversia en la que se vio envuelto Lemus Muñoz cuando firmaba como licenciado sin tener título profesional, y aunque ya lo consiguió, ese antecedente lo dejó marcado.El alcalde no quita el dedo del renglón, a como dé lugar busca acomodarse en el gobierno estatal, ya nada más le falta llevarle serenata al gobernador Rodríguez Valleho para convencerlo de que tiene su apoyo incondicional y quiere formar parte de su equipo, aunque se ve difícil que le alcance, se mantiene firme y asegura que desde la trinchera que se encuentre seguirá trabajando a favor de Guanajuato.Los únicos que ya duermen tranquilos son los titulares del gabinete ampliado y del oficial, porque desde el periodo de transición se les avisó quiénes se iban y quienes seguirían para este sexenio que arrancó antier.Unos lo tenían claro desde que ganó Diego Sinhue Rodríguez Vallejo las campañas, como Fernando Olivera Rocha que divide opiniones, unos lo alaban por el trabajo que hizo en el sexenio en turismo, otros prefieren verlo de lejitos, por lo que respecta al Gobernador del Estado, este secretario nunca fue santo de su devoción.Con la llegada de los nuevos titulares a las dependencias estatales, sobre todo en aquellas donde hay nuevos mandos, se avecinan también otros cambios en la estructura, niveles medios y operativos. Aquellos que tienen la plaza y que además son militantes panistas dicen sentirse tranquilos de que continúan en cada una de sus áreas, pero otros no tienen idea de que es lo que sigue.Lo mismo pasa para el equipo de Diego que lo acompañó en campaña, en cuestión de días acaba su contrato y todavía no saben si todos se quedan o a quienes les darán las gracias por participar.Quien sabe si todos los guanajuatenses, incluso los que votaron por ellos, vean con buenos ojos el apoyo que ayer manifestaron los senadores Erandi Bermudez y Alejandra la Wera Reynoso a su compañero de bancada, Ismael García Cabeza de Vaca quien se vio envuelto en un escándalo por comentarios misóginos y sexuales de singular bajeza, que expresó en un grupo de whatsapp.El senador ofreció ayer una disculpa a la joven involucrada en estos comentarios y estuvo acompañado por sus compañeros panistas en el senado, incluidos los dos representantes de Guanajuato, ojalá Erandi Bermudez y Alejandra Reynoso tengan una buena excusa, porque no se trata de un incidente cualquiera, hay quienes piden que se investigue a García Cabeza de Vaca hasta por trata de personas.A quien de plano tampoco convenció esta disculpa es a la senadora también guanajuatense Marthá Lucía Micher Camarena, quien en declaraciones en medios nacionales hasta le mandó el mensaje a su compañero en el senado para que revise sus amistades pues puede que lo estén involucrada en una red de trata de personas.La diputada federal guanajuatense del Partido Verde, Beatriz Manrique presidirá la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático en San Lázaro.Desde esa encomienda la legisladora promete estar muy al pendiente no solo de los temas ambientales a nivel nacional, sino que también pondrá lupa en la recién creada Secretaría de Medio Ambiente en Guanajuato, advierte que estará pendiente para fiscalizar los proyectos estatales.