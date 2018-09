Corredor Industrial

Deudas

Nostalgia

Para agendar

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. Hoy le contamos que la deuda de Emyco no solamente es con empleados y proveedores... También con el Gobierno.Resulta que en 2008 la empresa de calzado recibió un apoyo por parte de SDES, en aquel entonces al frente de Héctor López Santillana, por 2 millones 780 mil pesos.El 21 de enero del 2008 se firmó el Convenio de Aportación de Recursos Económicos con la empresa de calzado.El 6 de diciembre del 2016 SDES ingresó un escrito al Juzgado solicitando se notifique y requiera a las empresas el cumplimiento del Convenio de Transacción.Para el 1 de marzo del año pasado, mediante el que la apoderada legal de Cía. Manufacturera de Calzado Emyco, S.A. de C.V. y Centro de Distribución Emyco S.A. de C.V., manifiesta su deseo de realizar la devolución del recurso.Hasta ahora no se ha cumplido con el plazo de 10 meses que se acordó para la devolución del recurso que se solicitó al juzgado, que se notificara y requiriera a las empresas el cumplimiento del Convenio de Transacción.En esta semana que termina el conocer la crisis en la que vive calzado Emyco, una de las marcas emblemáticas de la industria del calzado y Botas Rudel, que en los noventas y comienzo del 2000 fuera una de las empresas con mayor presencia de este tipo de calzado en el extranjero (con ventas en más de 40 países), nos hace preguntarnos ¿cuál será la razón por la que estas empresas pasan de la gloria a una triste decadencia?A este tema podemos sumar más marcas, ahora nos viene a la mente el caso de Botas Montana que gracias a la familia Cuadra ahora permanece en el mercado, pero que también tuvo su momento de debacle.Y, esto no es exclusivo de Guanajuato, en estados como Jalisco también se han dado casos de desaparición en el sector zapatero: Canadá uno de ellos, en la actualidad la marca es propiedad de Coppel que la adquirió desde 2002.La marca fundada en 1940 por Salvador López Chávez llegó a producir hasta 65 mil pares diarios.En entrevista para un diario de Jalisco en octubre del año pasado, Tomás López Rocha, el último director de calzado Canadá consideró que su desaparición se debió a que se olvidaron del mercado interno, sumado a los grandes problemas de la competencia desleal y contrabando, principalmente de países asiáticos como China y Vietnam.Producto Auténtico Nacional Mexicano, mejor conocido como Panam es un caso que pasó por momentos complicados, pero en la actualidad ha resurgido y genera un promedio de mil empleos.Su momento más complicado fue en los noventas, con la entrada de marcas extranjeras ante el nacimiento del TLCAN, varias firmas mexicanas cerraron sus puertas y Panam se puso de frente a competir con Converse y Vans, pero también con modelos que ofrecen Nike y Adidas.Su modelo que los hizo revertir la situación y en la actualidad podemos ver conservando su esencia, pero con colores llamativos es el 084 característico por su línea blanca en las laterales del zapato que representa la letra “P” de Panam.Oiga, con la novedad de que la Expo Internacional de la Cabra, el Queso y la Cajeta que se realizará en Celaya ya no será en la segunda semana de octubre.La nueva fecha es del 25 al 28 de octubre y la razón del cambio fue por que el Centro Expositor del Ecoforum tiene retrasos en sus obras y no estará listo para la fecha originalmente prevista para realizar la décima edición del evento.El evento es organizado por la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Caprino de registro y el Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío a través de Sagarpa y la SDAyR.Un dato en este tema es que los integrantes del Patronato de la Feria que renunciaron en la semana -compartido enCelaya- habían solicitado a la Secretaría de Obras Públicas acelerar los trabajos para que estuviera lista antes del 11 de octubre, situación que simplemente no sucederá.