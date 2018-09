Lo que mide el brinco y lo que pesa la maleta

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hace más de dos años me subí a un avión y crucé un mar. Me llevé todo lo que ahora llamo mío en dos maletas. Allí tuvo que caberme la ropa, los recuerdos y las expectativas. Los de la aerolínea no entendían ese concepto e insistieron que tenía que bajarle a los kilos de la maleta. Qué falta de empatía. El antes y el después se mide en kilogramos en una báscula de Aeroméxico.En su momento, gracias a la adrenalina y la ilusión de la aventura no me percaté del tamaño de esa decisión. He allí la cuestión, a veces me sorprendo por las horas que tardo en decidir qué película ver (algo que me tomará 2 horas y media de mi vida), pero al parecer me parece más simple agarrar mis cosas e irme a vivir a la otra punta del mundo. Puedo tener una discusión acalorada con mi novio sobre qué es mejor: si un restaurante japonés o un italiano; pero decidir nuestro futuro puede ser la cosa más relajante del mundo. Quiero pensar que tengo las prioridades claras, o un instinto supernatural, o simplemente que tengo un don para vivir con la certidumbre de que todo saldrá bien comparada a la de una mujer bala al meterse al cañón para ser catapultada al infinito y más allá.La cuestión es: Me subí a ese avión sin mirar atrás por la emoción; pero ahora, unos años después, he mirado con detalle y he visto a la cara el tamaño de ese brinco de charco. No estoy diciendo que me arrepiento, no se vayan a pensar. Pero como a cualquier adulto que le toca mirar el futuro, una consecuencia directa de sus decisiones de adolescente, me sorprendo por el momento, el lugar y la compañía en la que estoy.Y creo que eso es madurar. “Tomar una decisión adulta”. Seguir enamorándote de la aventura sin ignorar las consecuencias. Saber que las horas de vuelo se multiplican proporcionalmente a las ganas que tengas de llegar. Que vivirás queriendo estar en dos lugares al mismo tiempo, o tres, o más… y esto será así y así seguirá.Que renunciarás a reconocer los sabores de casa, pero conocerás muchos más. Que al principio sentirás que estás fuera de la cultura local, pero descubrirás nuevas historias, nuevos chistes, nuevas frases. Que no entender nada, por lenguaje y derivados, es una cuestión de paciencia y que luego vencerás esa barrera. Que los comienzos enamoran, pero las continuaciones hechizan con un poco de actitud y buen humor.Y ya entradas en la filosofía existencial. La distancia de tu zona de confort te enseña (a golpes) que el objetivo no es ser perfecta, sino vivir intensamente, plenamente, sin querer hacer felices a otros a costa de tu estabilidad. Que la meta es, siempre, llegar al final y decir: haría todo exactamente igual.Creo que voy bien en esto. Espero que tú también.Un beso desde la estratósfera (ser mujer bala no está tan mal).