Luego de un escrutinio entre varios personajes relacionados con el ámbito de la cultura en León, todos coinciden en una gran satisfacción por la designación de María Adriana Camarena de Obeso como directora del Instituto Estatal de la Cultura.“Me da mucho gusto saber que hablan así de mí, porque con esto veo que el trabajo realizado ha dejado huella”, dijo para am, Andrea Camarena.“Trataré de hacer equipo, siempre he creído en el trabajo de equipo y creo que estoy en el lugar ideal para hacerlo”, recalcó.“Además buscaré el desarrollo de la cultura en cada municipio del estado, además de que trataré de crear redes con los estados y la federación, además de capitalizar los eventos internacionales que ya tenemos y que hacen que la gente hable bien de Guanajuato”, respondió a la pregunta sobre cuáles serán los puntos en los que hará especial énfasis durante esta administración que recién empieza.“Insistiré en la formación, que ésta sea más intensa y constante ya que no existe creación sin la formación de los artistas. Ahí hay que intensificar el trabajo”.Prometió además continuar con los proyectos exitosos que ya existen y que a lo mejor no son muy visibles porque no son tan llamativos como otros pero que de igual manera contribuyen a la cultura en el Estado como los grupos artísticos locales, jóvenes creativos, etc.“Trabajaré para que la cultura contribuya, como lo ha pedido el gobernador Diego Sinhué Rodríguez, a la reconstrucción del tejido social en cada municipio”, finalizó.››La designación de Adriana Camarena como Directora del Instituto Estatal de la Cultura me parece una decisión excelente. Ella cuenta con una gran aceptación en la comunidad artística y cultural, con experiencia probada en la función pública y relaciones inmejorables con la federación; todo esto en beneficio de Guanajuato. ¡Enhorabuena !‹‹Creo que es una gran profesional. Tuve el gusto de coincidir con ella en el Instituto Nacional de Bellas Artes hace algunos años de trabajo, donde estábamos en ópera y en la Coordinación Nacional de Música, y no tengo más que palabras de buenos deseos para la próxima gestión que ella va a iniciar. Considero que va a ser una etapa muy fructífera para la cultura en el estado de Guanajuato. ‹‹››Creo que toda la comunidad artística y cultural estamos muy contentos de que Adriana encabece el Instituto; es muy profesional, comprometida, y tiene la experiencia y relaciones necesarias que debe haber. Nosotros, como Universidad, estamos complacidos de que ella esté a la cabeza. Vamos a reforzar esa vinculación‹‹››Felicitamos calurosamente a Adriana Camarena por su nombramiento como directora del Instituto Estatal de la Cultura Guanajuato. Nos sumamos a los esfuerzos por impulsar las acciones que incidan en la reconstrucción del tejido social, fortaleciendo nuestra sociedad por medio de las artes y la educación. Estoy muy contenta, es una mujer con mucha experiencia en el ámbito cultural. Creo que va a jugar un excelente papel‹‹››Tengo el gusto de conocer a Adriana desde hace muchos años. Cuando yo era niño e iba con mi papá a los conciertos de la OSUG, ella era entonces la gerente y José Luis Castillo era el director titular. Siempre fueron ambos muy gentiles conmigo y cada que iba a los conciertos me permitían pasar a camerinos a saludar al director. Hemos coincidido varias veces desde entonces, y puedo decir que tengo la certeza de que Adriana es una profesional, la persona ideal para el perfil y justo lo que necesita el Instituto de Cultura de Guanajuato. Su trabajo me ha parecido siempre excelente, además de ser una persona muy preparada, sabe liderar y llevar adelante los proyectos que se le encomiendan. Creo que es una atinadísima decisión que me me llena de felicidad y que estoy seguro ayudará mucho a elevar el perfil cultural del estado‹‹››Primero, celebro que sea una mujer. Luego, seguro aportará al desarrollo cultural en Guanajuato pues su experiencia en el quehacer de la Cultura y las Artes lo avala. Segundo, tiene la oportunidad de deconstruir lo hecho y que funciona y desechar lo que no. Tercero, se presenta también el desafío de tener un Plan Estatal de Cultura bajo la normativa de la reciente Ley de Derechos Culturales para el Estado de Guanajuato que entrará en vigor el próximo 21 de octubre. Allí deberá, junto con el Consejo directivo del IEC y su equipo de colaboradores, manifestar congruencia hacia la política cultural que prometió fortalecer el gobernador en funciones. Finalmente, y por la salud del sector cultural, se den los pasos para convertir al estado en una potencia cultural que abone, con sus artistas, al destino que se promueve desde el turismo‹‹