Bajo el nombre “El mal de olvido que no hemos terminado de pensar y actuar”, el Instituto de la Memoria ofreció en Poliforum un ciclo de conferencias.Con motivo del Día Mundial del Alzheimer se habló sobre prevención, estadísticas, perspectivas de género, hábitos institucionales y factores de riesgo.“La memoria no sólo es signo de recuerdo, es el testimonio vivo de la esperanza; se trabaja por la preservación, transmisión y continuidad de la vida”, comentó el coordinador Luis Fernando Macías.“En nuestro Estado el panorama es difícil porque la sensibilidad de científicos, académicos, educadores y autoridades no están tan comprometidos todavía”, agregó.Destacó que el panorama del envejecimiento, el riesgo de perder la memoria y la esperanza de vida, son de carácter sociodemográfico.Posteriormente el doctor Jorge Humberto Dueñas compartió datos estadísticos, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para conocer tendencias del crecimiento poblacional.El médico geriatra Enrique Vargas invitó a los asistentes a tener una prevención primaria y retrasar el deterioro cognitivo y, para finalizar, la maestra Guadalupe Meza intervino con la plática “Mujeres y hombres que envejecen”, con información sobre calidad de vida, distinción de género y proceso de envejecimiento.