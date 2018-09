Mujer pide Uber para ir con su amante al motel; el conductor ¡era su esposo!

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Por más increíble que parezca, un hombre descubrió lade su mujer cuando este acudió a atender un servicio en su unidad de, y cuando llegó al lugar, se percató que loseran suy ¡suLos sucesos ocurrieron encuando una mujer identificada como Yeimy se fue de fuga con su amante a un jardín público y posteriormente a un motel; no obstante, el amante pidió un servicio de Uber para no levantar sospechas.Cuando el automóvil de Uber arribó al lugar, Yeimy se percató que su esposo era el, y viceversa por lo que se llevaron una gran sorpresa entre ambos.Hasta el momento se desconoce qué fue lo que ocurrió posteriormente, pero según el sitio de noticias El Espectador, se cuentan con versiones de un desenlace trágico, ya que la esposa no sabía que su esposopor laspara mantener a su familia.