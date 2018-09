“¿Cuándo has visto al América humilde? ¿Cuándo has visto al América tranquilo? ¡El América es soberbia! ¡Es riqueza! ¡Es poder! ¡Ese es el América del futbol mexicano!”, aseguró.

Chivas, es humildad

"EL AMÉRICA ES SOBERBIA, RIQUEZA, PODER" así describió al "tradicional americanismo", previo al Clásico Nacional contra Chivas:

Hablando sobre el próximo Clásico entre Chivas y América,Primero comenzó, comparando con otros clásicos.El comentarista Alex Blanco tomó la palabra ypero Rubén 'contraatacó'.Entre otros ejemplos, aseguró que el América demuestra 'poder' cuando se lleva a jugadores de otros equipos, pagando millonadas por ellos.Por otro lado,la entereza, la cantera, el mexicano.Interrumpido por 'Yayo' de la Torre,pero no una cualidad.De la Torre defendió que América no es soberbio, porque en su tiempo, los jugadores del América no hablaban antes del partido, sino lo demostraban en el campo de juego.América y Chivas se enfrentarán en el Estadio Azteca este domingo a las 6:00 de la tarde.