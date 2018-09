Durante una emisión del programa "Hoy", la actriz y conductora mexicana Galilea Montijo cuenta la edad que tenía cuando tuvo su primer encuentro con un hombre. Esto durante una entrevista realizada a la cantante Gloria Trevi, de acuerdo al portal Debate.

En un juego de 'Verdad o Reto', Trevi desafió a Montijo a que comiera un hot cake con mostaza o caviar o revelara detalles sobre su primera vez. La conductora de "Hoy" optó por abrirse sobre su vida íntima.

"Tenía 16 años, ya mayorcita. Y años después me lo encuentro en un antro y (le dije): ' Mira, y pensar que fue la primera vez contigo'. (Y me contestó) ' ¿En serio. Yo fui el primero?'. No se acordó que le entregué mi tesoro", explicó Galilea.