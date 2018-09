Dejar a medias tratamientos antibióticos tiene estas consecuencias

¿Eres de las personas que al recibir un tratamiento de antibióticos no terminas el tiempo establecido por el médico, ya sea por olvido, porque ya te sentiste bien con solo dos tomas (ingerido o inyectado) o porque no te gusta medicarte? Pues gracias a estas conductas, entre otros factores, es que en los últimos años se ha incrementado la resistencia a los antimicrobianos (RAM). Esto es, ya no se encuentra la cura para diversas infecciones, sobre todo las de los tractos respiratorios y urinarios.

De acuerdo con un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), existe una grave falta de nuevos antibióticos para combatir la creciente amenaza de la resistencia a los antimicrobianos, la cual representa una de las mayores amenazas para la salud porque no solo limita la capacidad de tratar infecciones graves, también incrementa las cifras de mortalidad de los pacientes y los costos asociados.

De hecho, cada año fallecen alrededor de 700 mil personas a nivel mundial por su causa y, de no frenar esta situación, se estima que para el año 2050 esta cifra llegará a 10 millones, incluso por encima del cáncer (ocho millones). Y es que, aunque todas pueden presentar resistencia a los antibióticos, existe un tipo de bacterias conocidas como gramnegativas que son más resistentes al arsenal terapéutico actualmente disponible.

Defensas vs. bacterias

Como ejemplo de la guerra que se presenta, Alfredo Chi, director médico de Pfizer México, aseveró que "los antibióticos son de los medicamentos más prescritos por los médicos. Sin embargo, hay estadísticas que dicen que hasta el 50% de éstos no son necesarios porque muchos de los procesos infecciosos no son de origen bacteriano y/o los antibióticos fueron prescritos de una manera errónea, es decir, con las dosis no adecuadas. Entonces, hay que entender a las resistencias bacterianas como una guerra que tiene el cuerpo humano contra las bacterias o contra los hongos y, si en la primera batalla empezamos a dar "pistolas" a las bacterias, las matamos; pero el microorganismo comenzará a desarrollar defensas contra esas "pistolas". De ahí la importancia de generar otros antibióticos, pero las bacterias las analizan y, a la siguiente guerra, ya saben qué tipo de armamento tenemos. ¡Esas son las resistencias bacterianas!

"La población tiene que entender que los antibióticos deben ser utilizados con mucho cuidado, administrados a través de una receta elaborada por un médico en el tiempo especificado. No se vale que ya no se lo tomen porque ya se sienten bien, porque esto no funciona así. Estas resistencias bacterianas actualmente están diseminando fácilmente las defensas del cuerpo humano", dijo.

Las bacterias llevan ventaja Para conocer un poco más del panorama mundial y nacional respecto a la RAM, el doctor Adrián Camacho Ortiz, especialista en microbiología e infectología en el Hospital Universitario José E. González de Monterrey, Nuevo León, detalló que, aunque cada año aparecen antimicrobianos, cada cinco años las bacterias presentan resistencia a los antibióticos. "Esto es muy difícil para los que ejercemos una batalla microbiana, ya que a veces ya no tenemos medicamentos". Por ello, enfatizó en hacer un buen uso de los medicamentos, ya que las bacterias llevan ventaja.

"El problema de salud pública que presentamos ya es muy grande y puede ser incontrolable. En nuestro país tenemos evidencia clara de este crecimiento de resistencia microbiana, específicamente en bacilos gramnegativos, los cuales son resistentes a múltiples fármacos", especificó el infectólogo.

Entre las enfermedades en las que más se ha observado la resistencia destacan las de tractos respiratorios y urinarios.

Cifras en ascenso

En el lanzamiento del nuevo antibiótico de Pfizer para uso intrahospitalario, la doctora Alethse de la Torre Rosas, directora de Estandarización en América Latina del International Consortium for Health Outcomes Measurement, indicó que en América Latina las proporciones de resistencia en bacterias gramnegativas son elevadas, según la red de vigilancia de SENTRY (red de laboratorios alrededor del mundo que vigila la prevalencia de patrones de sensibilidad/resistencia antimicrobiana en bacterias causantes de infecciones hospitalarias y de la comunidad), por lo que su atención resulta tan apremiante como la malaria, la tuberculosis, el cáncer o el sida.

"La mayor duración de la enfermedad y del tratamiento, a menudo en el medio hospitalario, incrementa los costos de la atención sanitaria y, por supuesto, la carga económica para las familias y la sociedad", especificó de la Torre.

Por su parte, el Banco Mundial, en su informe Drug Resistant Infections: A Threat to Our Economic Future, sostiene que para 2050 esto podría causar a países de bajos ingresos una pérdida de más del 5% del PIB y matar a 28 millones de personas, la mayoría de naciones en desarrollo; esto equivale a un trillón de dólares para ese año.

"El aumento en los costos de salud a nivel mundial fluctuaría entre 300 mil millones de dólares y más de un billón de dólares al año y, a diferencia de la crisis mundial de 2008, no habría perspectivas de recuperación en el mediano plazo. Los que más van a sentir estos cambios, son los países en vías de desarrollo", comentó la especialista. "La RAM significa gastos en salud, mayor tiempo de estancia en los hospitales, sobre todo incremento en la mortalidad de los pacientes", dijo la experta.

A su vez, el doctor Chi aseveró que en muchos hospitales de México no existe un control de infecciones. Por ello la insistencia de la educación a los médicos sobre el tema, e informó que el grupo de bacterias gramnegativas son las que existen en los nosocomios y en pacientes adultos graves, ya sea por una severa infección intraabdominal, del tracto urinario o neumonía. Ante esto, la marca de laboratorio lanzó un antibiótico para uso solo en pacientes internados. Es una fórmula de amplio espectro para infecciones graves por patógenos resistentes y para pacientes con opciones terapéuticas limitadas, siendo los ancianos con sistemas inmunológicos comprometidos y con trastornos múltiples los de mayor riesgo; cabe recalcar que no existe otro en su tipo.