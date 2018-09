“La decisión de los padres se respeta, a los niños se les dio el material educativo (…), las clases en la escuela están de manera normal para quien quiera acudir”, finalizó.

Atilano Rodríguez Pérez, titular de la, hizo “un llamado a la civilidad” para que padres de familia en, localidad de Huejutla, manden a sus hijos a clases, luego del conflicto religioso que existe.Como lo informó AM Hidalgo desde el 24 de agosto, a 17 alumnos de la escuela indígena en Coamila les impidieron ingresar a clases por un presunto conflicto entre creyentes evangélicos y católicos.Tienes que verlo: Existen conflictos religiosos en la Huasteca; caso de escuela en Coamila, es familiar: funcionario Al respecto, Rodríguez Pérez hizo “unpara que no afecten a los niños”, tras argumentar que la SEPH no “puede intervenir en una decisión de tipo personal”.No obstante, dijo que la dependencia estatal es respetuosa de la decisión de los padres de familia.Sigue leyendo: