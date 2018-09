Procesos tardados en los procesos y la falta de una justicia rápida y expedida, desalienta a las víctimas de delito.



“Creo que con un mejor diseño en el sistema de justicia alternativa o mediación se podrían obtener mejores resultados”, añadió Paulino.



“Falló el Secretariado Técnico para implementar la reforma a nivel nacional, con presupuestos, con capacitación y una estrategia homologada para que en todos los Estados fuera igual. En Guanajuato se llevó a cabo por regiones, en otros estados por grupos de delitos, o por municipios con el menor o mayor índice delictivo, y en general todos fallaron, a excepción de Chihuahua y el Estado de México donde hubo mejores resultados”, destacó Paulino.



En León comenzó a implementarse hace dos años, pero los resultados no han sido los deseados “porque el Sistema privilegia la libertad del acusado y se trata de abolir la prisión preventiva, pero en ese esquema da la impresión y la percepción de que ningún delincuente es sancionado”.



“Por eso hay personas que han sido detenidas 39 veces por robo, y las mismas han salido en libertad. De acuerdo al nuevo Sistema, y bien aplicado, a la segunda vez ya no debería de haber sido liberado”.



“El nuevo sistema de oralidad penal no ha rendido los frutos que pensábamos, a pesar de que Guanajuato fue de los primeros en implementar el Sistema en el 2011 en la región de San Miguel Allende, Dolores y San Luis de la Paz, por último León”, explicó.



“Ha fallado porque se dejó en la fase de la carpeta de la investigación correspondiente al MP. Ahí se cita al denunciando u ofendido y al acusado para que traten de llegar a un acuerdo. Pero con las carencias que hay en la procuración de justicia a la integración a las carpetas de investigación, los abogados que asesoran a los imputados saben lo que va a tardar en integrarse una carpeta y los aconsejan a que no lleguen a ningún acuerdo”, mencionó.

El penalistay los índices de violencia y criminalidad se han disparado.Señaló que, de acuerdo a un informe de la Procuraduría General de Justicia,Destacó que faltó uniformidad en la implementación del nuevo sistema penal, y cada Estado lo comenzó aplicar.Sólo hay 9 delitos con posibilidad de prisión preventiva.Otro factor que ha fallado es que el Ministerio Público no ha sabido ejercer bien los conocimientos que se tienen, ni el acervo de antecedentes en relación a los delincuentes que son detenidos, pues hay muchos que por el simple hecho de ser reincidentes no se les puede dejar en libertad.Paulino Loera dijo que desconoce si es falta de capacitación del Ministerio Público o política carcelaria para no saturar las cárceles.También dijo que ha fallado el sistema que se diseñó de la conciliación de la justicia alternativa o mediación.