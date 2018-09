Tiempo de espera

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

LaCivil (PC), del Gobierno Municipal, lleva varios días, debido a lasde las que son objeto, informó el, Christian Ortiz Muñiz.Detalló que es por eso que se ha tejido una coordinación con la(SUEG) para estar alerta en caso de algún accidente o contingencia por lo que la ciudad no se encuentra desprotegida en cuanto a la prestación de este servicio.Ortiz Muñiz apuntó que “la Instrucción primordial de Protección Civil no es el servicio de ambulancia, es un servicio que se tiene para una mejor respuesta a la ciudadanía”.Se espera que ambas unidades estén listany el parque vehicular de los equipos de emergencia esté preparado para montar los operativos propios delEl director informó que una de las unidades será oy la otra de la, con un presupuesto depor lo que los paramédicos del lase están trasladando a los accidentes en la camioneta tipo pick up, con el botiquín para dar los primeros auxilios y en dado caso de que se requiera, se da aviso a las ambulancias de Cruz Roja o el SUEG para hacer el trasladados de los heridos.Otro de los temas que siguen pendiente es la intervención de lasque presentan grietas y fallas estructurales importantes.