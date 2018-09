Omar Fayad dice que no será oposición de AMLO

Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo, no se considera oposición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y señaló que trabajará con el próximo titular del Ejecutivo sin “intereses de grupo”.

Después del evento con motivo del Día Internacional del Turismo en el estado, el mandatario estatal enunció que no se opondrá a la nueva administración federal.

“Nunca me voy a oponer, no voy a ser un dique, ni siquiera me puedo considerar oposición porque yo ya soy gobernador. Yo gobierno para todos, no para un partido”.