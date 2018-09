ADVERTENCIAS

“Hacía comentarios el maestro hacia los niños, les decía: les voy a poner pañal para no dejarlos salir al baño”.



“Un alumno dice que el asesor le comentaba que si no se portaba bien o si no se sentaba, iba a salir Chucky debajo del escritorio”.



DIF MUNICIPAL OMITE ATENDER EL CASO

“Nos dijo que no teníamos porque haber llegado hasta esa instancia (…) nos dijo que la directora es quien se tenía que hacer cargo”.



AMENAZAS, SALONES E INFRAESTRUCTURA

“Nos dijeron que nos quedara muy claro: mamitas que no tuvieran una carta laboral, se iba a dar de baja a su niño”.



"Nos sentimos agredidos porque solo venimos por un maestro (…) Ofelia Soto Mellado (trabajadora del CAIC) está muy interesada en saber los datos específicos de algunos padres: quién es, cómo se llama, dónde trabaja, a qué hora sale”.



Desde el pasado 20 de agosto, niños del, han sufrido agresiones verbales y psicológicas por docentes que no cumplen con el perfil para laborar, acusaron padres de familia de la institución.A través de una denuncia ciudadana, tres integrantes del, alertaron que 27 infantes de prescolar son intimidados por su asesor educativo.Los denunciantes, quienes pidieron omitir su nombre por futuras represalias a sus hijos, contaron a AM Hidalgo que la problemática inició con el presente ciclo escolar; es decir, el 20 de agosto de 2018.Luego de unas semanas, se percataron que sus hijos no querían ir a la escuela, ya que rompían en llanto al entrar al salón de clases, situación que en ciclos pasados no ocurría.Por tal motivo, pidieron que el asesor educativo dejara el cargo del grupo. Sin embargo, únicamente fue removido a otra área del plantel.Ahora, 27 niños se encuentran sin docente, por lo que los tres padres de familia solicitaron la intervención del DIF estatal y de Tizayuca.Los padres de familia indicaron que la "violación a los derechos de los niños" se agudizó cuando se quedaron sin maestra y entró en suplencia el asesor ya mencionado, quien emitía "comentarios impropios".Asimismo, los padres de familia indicaron que el profesor (de quien omitieron el nombre) "estuvo asustando a los niños".Derivado de las quejas de los infantes, los tres padres de familia acudieron a la coordinación de la institución, con Ofelia Soto Mellado y Alma Delia Díaz Monroy, esta última funge como directora deSeñalaron que dicho personal no atendió su petición ni consiguió una nueva maestra para los 27 alumnos del CAIC.Ante la omisión de las trabajadoras, los padres de familia se entrevistaron, el pasado 18 de septiembre, con Juana García Rojas, presidenta del Sistema DIF Municipal de Tizayuca, de quien tampoco obtuvieron respuesta.Los padres de familia dijeron que tras las agresiones solicitaron al CAIC la documentación del asesor que agredía a los alumnos para comprobar su perfil como profesor.Derivado de la petición de información, los padres de familia señalaron que han sido amenazados con dar de baja a los estudiantes.Por lo que consideraron que es información innecesaria, ya que solo exigen el derecho a la educación para sus hijos.Como antecedente, el pasado 26 de agosto en Yahualica, Hidalgo; un promotor educativo delamarró a un niño 'porque lo hizo enojar', situación que compartió en sus redes sociales.