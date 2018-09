“Ya tenemos 22 días sin agua, nada más en las madrugadas (entre 4 y 5 de la mañana) llega un chorrito, ahorita no tenemos ni gota de agua, desde ayer a las 11 de la mañana y hablamos a SAPAL y nada, yo tengo un buen de reportes que nos dan unos números pero pues no hacen caso”, comentó la señora Claudia.



Lo que están haciendo las vecinas de la colonia es levantarse en la madrugada a llenar garrafones, garrafas o todo recipiente que puedan, ya que no tienen agua para cubrir las necesidades básicas.



“Llenamos un bote y ya se va y así y no la ponen pero en la madrugada se da un chorritito pero pues no va a estar una todas las madrugadas despierta”, comentó Alma, vecina de la calle Pedregal de Edén.

del desabasto de agua es porque se descompuso o se quemó una bomba,



“Vienen las camionetas y uno les pregunta y se ofenden o no contestan, te dejan con la palabra en la boca, en la semana vinieron y se estacionó aquí la camioneta y no me hizo caso se fueron derecho y si dije mira que canijos”, declaró Karina García.



“Mira todos los consumos están ariba de 500, mire consumo de agua mil 200, entonces dime tú, yo tengo este negocio chiquito pero sí gasto, entonces imagínate tener que estarme levantando a las 5 de la mañana para poder cubrir las necesidades”, dijo la señora Concepción Gómez.



“Cuando hay (agua), prevenimos, en la madrugada ahí andamos llenando hasta los garrafones para que no nos haga falta, dicen (en SAPAL) que las bombas que se quemaron, de hecho me dijo una señora en la mañana que llamó y le dijeron que las bombas”, aseveró la señora Patricia de la calle Pedregal de San Ángel.

