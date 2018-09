Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El, calificó como un espectáculo el proceso penal de la Fiscalía con el que logró que un juez federal le dictara una pena de nueve años al exgobernador de Veracruz,En una conferencia de prensa en su casa de transición en Ciudad de México, el político afirmó que no ha habido voluntad política para lograr que los casos de corrupción sean realmente castigados. "Todo es puro circo, imagínense cuánta tinta, cuántas palabras, cuántas imágenes, cuánto show por estos asuntos para terminar en una sentencia como la que se dio a conocer", manifestó ante los medios de comunicación.El miércoles, el exmandatario Duarte logró una condena de nueve años de cárcel que podría reducir hasta en la mitad, según explicó su defensa. El político emandado de las filas del PRI, el partido en el Gobierno, se declaró culpable ante un juez de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Previo a la audiencia del miércoles, su abogado había acordado con laun procedimiento abreviado con el que obtuvo una mínima sentencia y una multa de 58.890 (unos 3.270 dólares) por los delitos imputados y así evitó llegar al juicio oral. La pena ha causado indignación, en un país como México, donde la impunidad es la regla en los casos de corrupción.López Obrador se pronunció este jueves sobre el caso y criticó que en el país nunca haya habido voluntad política para modificar las leyes a fin de que la corrupción, el peculado y el robo sean catalogados como delitos graves. El político de Morena afirmó que los acusadores (Fiscalía) no presentaron todas las pruebas en contra del exgobernador porque lo que buscaban era el show. En su Gobierno, reiteró, se acabará con la impunidad y no se permitirán actos de corrupción.Tras el fallo, que ha causado indignación por la sentencia tan baja, el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Federales (una instancia de la PGR), Felipe de Jesús Muñoz, aseguró que la investigación continúa abierta y tienen órdenes de aprehensión contra más exfuncionarios de Veracruz. El gobernador de ese Estado, Miguel Ángel Yunes, señaló que pese al fallo del juez federal por las acusaciones de la PGR, Daurte tiene aún pendiente otros cargos fincados por su Gobierno. Los delitos que le imputan en la Fiscalía de Veracruz son por peculado, ejercicio indebido del servicio público y tráfico de influencias. "Quien piense que Duarte estará en la cárcel en dos o tres años, está totalmente equivocado", dijo el mandatario en un programa televisivo.Sigue leyendo: