Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Varios estudiantes dese equivocaron en la dosis y provocaron lade variasen Ciudad Victoria, Tamaulipas.Las autoridades de la Secretaría de Salud afirmaron que los elementos encargados de vacunar a las mascotas de varios vecinos de una colonia de Ciudad Victoria, no eran trabajadores de la secretaria y se trata deinfringieron las normas.Dulce "N" habitante de la ampliación Industrial dijo que su mascota fue asesinada luego de recibir lacontray desparasitación en la "campaña antirrábica".Los estudiantes de la facultad de veterinaria habrían tomado sin permiso, gafetes y folio, como el medicamento, no obstante, su inexperiencia les hizo aplicarde mas.Otra persona afectada dijo “Muchachos principiantes, que no supieron colocar bien las” acusó la denunciante, al afirmar que los más afectados fueron los perros de talla pequeña, pues no pudieron resistir la sobredosis.Con información de Expresopress.