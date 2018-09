Karime Macías, esposa de Javier Duarte, decidía contratos en Veracruz

"Sabía que se usaban empresas fantasma y también sabía que era Karime Macías la que decidía en varias ocasiones a quién darle un contrato público", dijo durante un testimonio reproducido en la audiencia en que Duarte fue condenado a 9 años de prisión.



"Entre las empresas fantasmas de las que tuve conocimiento, estaban Diseños Tevet y Trajan Constructores. Sé que se usaban a las Secretarías de Seguridad Pública, de Agricultura y de Desarrollo Social para evitar que la responsabilidad recayera en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan)".



"En diciembre de 2013 llegaron recursos del Seguro Popular por 700 millones de pesos a la Secretaría de Salud. Al enterarse Javier Duarte, me pidió pagar 750 millones de pesos a medios de comunicación", declaró.



"Karime en tres ocasiones convocó a reunión para acordar cómo comunicar las acciones y logros de Gobierno. Comunicó que la Secretaría de Finanzas pagara gastos de comunicación a los medios, pero en realidad se pagaron a empresas fachadas", dijo en aquella ocasión.

era quien decidía la asignación de contratos en, declaróante la Procuraduría General de la República.En un testimonio rendido el pasado 23 de mayo, luego de que se convirtiera en testigo colaborador de la, el también ex diputado federal priista admitió que estuvo al tanto de los desvíos que se hacían mediante empresas fantasma.El miércoles,condenó aa una pena de 9 años de prisión, pero como negoció para declararse culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa, logró que le decretaran la pena mínima.En su declaración —leída el miércoles durante la audiencia— el ex tesorero refiere lo que parece ser un desvío de 750 millones de pesos del Seguro Popular a diversos medios de comunicación.De acuerdo con su relato, todos los pagos que hizo como tesorero de la Sefiplan eran aprobados por Duarte, quien en ocasiones le indicaba depositar dinero del erario fuera de las cuentas bancarias concentradoras del Gobierno del Estado.Y lo hacía porque, según Tarek, era más fácil perder el rastro de estos movimientos. El entonces Gobernador le ordenaba dichas transferencias por mensajería de Blackberry o por el teléfono rojo del Gobierno estatal.Esta parte de su testimonio parece coincidir con lo que declaró el 13 de diciembre de 2016, Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz, actualmente preso.Algunos de los inmuebles que se presume están vinculados con Karime Macías, esposa del ex Gobernador Javier Duarte: