ENROQUES PANISTAS 

Es la hora del movimiento de fichas en el ajedrez del PAN-Gobierno. El irapuatense Alfonso Ruiz presentó su renuncia a la Secretaría General del Comité Estatal del PAN para ocupar la Subsecretaría de Vinculación Política de la Secretaría de Gobierno al mando del leonés Luis Ernesto Ayala Torres.El equipo del ex Alcalde de León lo completan: Martín López, quien estaba en Vinculacióny ahora llega a Servicios a la Comunidad; el eterno Marco Rodríguez sale de Prevención del Delito y regresa a la Subsecretaría del Trabajo. Y como el Coordinador de Asesores estará Alberto Cifuentes Negrete.Faltan los últimos amarres para oficializar la noticia pero el radiopasillo apunta a que el bueno para la Secretario General del Congreso es Ricardo Narváez, exsecretario particular de Miguel Márquez.No es una chamba menor en importancia ni en salario, hoy el ingreso que tiene es de 104,272.38 pesos netos al mes.Para el exdiputado local y exdirigente estatal del PAN, Gerardo Trujillo, encabezar la Secretaría General del Congreso del Estado resultó intransitable por los “candados” que tiene la Ley para quien, aunque tenga las tablas legislativas para el cargo, no tiene el obligado título en Derecho.Falta definir su futuro político pero se dice que no tiene nada de que preocuparse, caerá paradoen la nómina oficial.Lo que no se anunció y uuurge que lo hagan sin equivocarse, es el perfil del nuevo Subsecretario de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública, la silla que ocupó el operador político panista Marco Rodríguez desde enero de 2016 sin que se conociera siquiera que hubieraun plan, de resultados ya ni hablamos.Los capitanes del Consejo Coordinador Empresarial de León tuvieron una encerrona y de manera unánime decidieron ratificar por un año más al frente del organismo a José Arturo Sánchez Castellanos.En el arranque de una nueva Administración Estatal con el góber Diego Sinhue y en lo Municipal con la repeticion de Héctor López, la experiencia empresarial y política del contador será fundamental como una voz de peso que se escuche ante los eventuales excesos y las ocurrencias del poder. Y más ahora cuando los liderazgos empresariales no sobran, y menos los quepinten su raya con los políticos.Por cierto los presidentes de los Consejos Coordinadores Empresariales de Salamanca, Celaya, Irapuato, San Miguel de Allende y León, se reunieron el jueves para, dijo Sánchez Castellanos, dialogar de problemas comúnes como la seguridad y la tramitología gubernamental. Será valiosoque fortalezcan esa coordinación pues sí que hace falta una sola voz para criticar y trabajar con el gobierno para mejorar los resultados.En sus redes sociales el gobernador Diego Sinhue comentó: “Felicito al C.P @JarturoCCELpor su continuidad al frente del @cceleon. Sin duda su capacidad será un gran aporte para seguir con el crecimiento económico y elevar la competitividad en este importante organismo”.Ya se sabía donde estaba el corazoncito de Miguel Márquez pero, para que no quede duda, el equipo del aspirante a la dirigencia nacional del PAN, el michoacano Marko Cortés, presumió que el ex Gobernador ya les firmó como parte de los 29 mil apoyos que presentarán hoy para elregistro.El otro aspirante a presidir el PAN, Manuel Gómez Morín, anda molesto con el oficialismo azul y así se expresó en redes: “¿En calidad de qué asistió Marko a la toma de protesta del Gobernador de Guanajuato, cortejado por el presidente nacional (Marcelo Torres) del PAN? La historia se cuenta sola.El nuevo secretario de Infraestructura, Conectividad y Movilidad de Gobierno del Estado, Tarcisio Rodríguez Martínez, les exigió a sus colaboradores trabajar con eficiencia y transparencia. En un mensaje antes de participar en la Ceremonia de la Toma de la Alhóndiga de Granaditasaseguró que en la obra pública deberán cumplirse los estándares más altos de calidad, eficacia y transparencia.“Se priorizará a las empresas guanajuatenses para desarrollar y ejecutar la obra pública, con un precio justo, en tiempo, con calidad y siempre prevalecerá buscar las menores molestias a la ciudadanía”.